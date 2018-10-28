〈台北都會〉駁行政不中立 侯友宜：依規辦理

2018-10-28

〔記者李雅雯、何玉華、翁聿煌／新北報導〕國民黨取得十一月廿三日「選前之夜」在板橋第一運動場前方廣場的使用權，民進黨新北市長候選人蘇貞昌質疑市府行政不中立。國民黨新北市長候選人侯友宜昨天表示，一切按行政流程的規定辦理；新北市長朱立倫也說，市府用公平的態度面對所有的申請案。

朱立倫、侯友宜昨天上午出席黨籍市議員候選人江怡臻的土城區競選總部成立大會，推薦江怡臻年輕、專業。對於蘇貞昌的質疑，朱立倫說，市府以公平的態度面對所有的申請案，不管是誰申請，規範都一樣，蘇貞昌競選辦公室雖然違規使用，但市府要求補件就好，希望大家用快樂的心情選舉，不要斤斤計較。

侯友宜昨天行程滿檔，媒體問他擔不擔心被超越？侯表示，會按自己的選舉步調繼續努力，他請求支持者凝聚危機意識，不要因為他的民調領先就鬆懈，「其實我的選情很危險！」一定要站出來投票給他，不要像市長朱立倫競選連任時，雖然民調高，結果只贏兩萬多票。

朱立倫昨天下午到侯友宜的市民總部參加婦女後援會造勢活動，他說「北有侯友宜、南有韓國瑜」，國民黨在各地選情愈來愈樂觀，為台灣帶來改變的希望，他批評民進黨執政後搞鬥爭、清算，不拚經濟只拚政治，造成人民的反感、社會的衝突、對立，呼籲支持者務必投票，讓民進黨得到教訓。

侯友宜在婦女後援會說，他住在「女生宿舍」，家中有太太及三個女兒，對於保護女性安全感同身受，保障婦幼安全是他參選的最大使命，當選後會整合高關懷青少年通報中心與高風險家庭安全網，親自督導提升婦幼安全。

對於蘇貞昌發放垃圾袋的文宣品，侯友宜表示，使用環保袋才是環保潮流，市府推動資源回收、垃圾減量、減塑，才是該走的路。