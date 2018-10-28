〈台北都會〉藍搶下選前之夜熱區 蘇貞昌批違行政中立

2018-10-28

〔記者葉冠妤、何玉華、翁聿煌／新北報導〕新北市長選戰激烈交鋒，十一月二十三日晚上的「選前之夜」場地也是藍、綠爭奪的重點，被認為最適合造勢的板橋第一運動場前方廣場，已被國民黨預約辦活動，民進黨新北市長候選人蘇貞昌昨天受訪時，質疑市府在核借場地的過程中違反行政中立。

根據「新北市政府所屬運動場館使用管理要點」，在使用日的前六個月內可以申請場地，依規定，十一月廿三日的「選前之夜」場地，最快在五月廿三日才能申請，但國民黨透過周邊組織，提早以舉辦連續數天活動為由，「技術性」借到板橋第一運動場前廣場十一月廿日至廿三日的使用權。

媒體昨天詢問蘇貞昌是否覺得國民黨「偷跑」？蘇回應說，市府做很多事情都讓人質疑，行政不中立已經很多次了，侯友宜自稱是資深社工師理應被處罰，但新北市長朱立倫還是包庇，連副秘書長帶副局長去台北市政府關說文大宿舍案也未處理，不但違背行政中立，而且一再包庇。

蘇貞昌昨天行程滿檔，對於今晚邀請黨籍的桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌，參加在土城區、新莊區舉行的「會做事」造勢晚會，蘇貞昌強調，「選對人，會做事，四年就改變一座城市！」他要以會做事、有效率的態度，帶給新北市民新願景、改變新北。

胞姊陪同 蘇新莊區豐年街拜票

新莊區豐年街蘇貞昌昔日曾暫住於姊姊蘇貞治位於新莊區豐年街的家中拚律師考試，他昨天重返舊地掃街，受到街坊鄰居熱情歡迎，蘇送上附有新北專用垃圾袋的「新新北．新一袋」文宣品，宣傳當選後實施垃圾袋降價。

蘇貞昌表示，從小小的垃圾袋就知道新北市長該換人做，哪有新北市垃圾袋的價格比台北市貴的道理？當選後將爭取更多的垃圾清運車輛、資源回收機具等，讓清潔隊員好做事，清運更有效率。

對於侯友宜最近發放「厚友誼平安米」，蘇貞昌也質疑說，超過卅元就涉及賄選，大家要多注意；蘇貞治則說，她對弟弟的選情很有信心，過去豐年街經常淹水，弟弟做台北縣長時增設抽水站，現在不淹水了。

對於蘇貞昌發放附有垃圾袋的「新新北．新一袋」文宣品，被市府批評政策買票，蘇貞昌的發言人黃韋鈞反擊說，垃圾袋在朱立倫、侯友宜任內也曾降價，市府的說法是打臉自己，市府為了輔選早就不顧行政中立，如今竟抹黑蘇貞昌，市府及侯友宜從假牙補助到垃圾袋降價，一直把市民當成賊的心態很不可取。