〈北部〉（花蓮）新書發表 太魯閣老林業人聚首

2018-10-28

〔記者花孟璟／花蓮報導〕林務局花蓮林管處委託東華大學教授王鴻濬團隊，歷經上山調查、訪問廿六名林業先輩，歷經五年完成《森林．部落．人—太魯閣林業史》，並一口氣出版花蓮三大林場的百年林業影像集，加上以太魯閣林場為題的紀錄片《在森林中。嵐山工作站》，昨舉辦新書發表、紀錄片首映會，曾在太魯閣林場工作的宋盛強，看到新書中，有他的照片，相當高興。

太魯閣林場位於今日的太魯閣國家公園轄內，一九三七年曾被台灣總督府指定為「次高太魯閣國立公園」，因太平洋戰爭爆發而廢止，政府准予南邦林業株式會社以軍需為由，一九四三年開始採伐；戰後一九四六年交還台灣行政長官公署，一九四八年正式成立太魯閣林場。

王鴻濬花5年寫太魯閣林業史

作者東華大學教授王鴻濬說，太魯閣林場從一九四八年到一九六零年期間，將日本舊的五段架空單線索道，改建為三段雙線索道，大幅提昇運能，並打通運材鐵路「太魯閣主線」上約四百米長的「籠翠隧道」，讓鐵路一路深入到帕托魯山、太魯閣大山伐木，全長達廿三公里。

王鴻濬說，太魯閣林場因開發時間較晚，許多耆老前輩都還健在，團隊也花了一年多時間訪問廿六名曾在林場服務的林業前輩。王鴻濬也說，林業曾肩負台灣經濟起飛的責任，走過這段歷史後，今日要思考的是，這裡本是扁柏與紅檜重要生長環境，我們有責任要讓人與生態環境、部落的關係，獲重新定位、省思，要相互依存、共生共榮。

嵐山工作站紀錄片首映

發表會由林務局花蓮林管處長楊瑞芬歡迎多達六百位林業先輩「回娘家」，不少人是曾在太魯閣林場嵐山分場、嵐山工作站生活過的「林場兒女」，接受王老師訪問的廿六位先輩也有十一人出席；除了新書發表，大家觀賞紀錄片《在森林中。嵐山工作站》，想到當時山上刻苦卻單純、彼此扶持的生活，都感動不已；現場還舉辦老員工回娘家餐會、山林記憶花蓮林業紀錄特展。