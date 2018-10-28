〈北部〉台鐵截彎取直缺「新馬」宜縣爭納入

2018-10-28

〔記者游明金／宜蘭報導〕台鐵展開軌道截彎取直計畫，國民黨宜縣議會黨團表示，這次發生普悠瑪翻車意外的蘇澳新馬站竟未在列，難道宜蘭人與東部民眾需要安全軌道是奢求嗎？縣府交通處表示，新馬站附近路段截彎取直應優先進行，縣府會向台鐵爭取納入計畫改善。

台鐵稱因民房難拆 藍營議員不解

國民黨議員吳秋齡、林岳賢指出，台鐵辦理鐵路截彎取直工程，目前「花東計畫」已經展開，要針對十六處彎道進行改善，但這次發生意外的新馬站附近彎道並未列入，讓人很難理解。

高架4次評估被退 民代批刁難

吳秋齡說，台鐵的理由是民房難拆，設法作到「減速」就好，這次普悠瑪意外是很大教訓，台鐵必須正視，考量行車安全，把新馬彎道列入改善，不能塘塞過去，「民房難拆」不是理由，只要釋出善意，提供誠意與優渥條件，居民會願意配合。

至於鐵路高架，林岳賢說，宜蘭爭取十多年，四次評估被退回，還要縣府自編三千萬元預算進行第五度評估，根本在刁難，就像陳金德代理縣長講的「要不要做就一句話」，嘉義市的鐵路高架都獲通過了，宜蘭比較不重要嗎？宜蘭交通安全在哪裡？

台鐵宜蘭運務段長謝清田說，不太清楚為何新馬站未納入鐵路截彎取直改善計畫，這是高層的決定，他也是看新聞才知道；宜蘭縣政府交通處長林國民則說，新馬站附近路段的截彎取直，縣府會向台鐵建議納入計畫改善，這路段應優先進行。

至於鐵路高架，確實多次被退回。林國民指出，縣府原預計再編三千萬元，重啟第五度可行性評估，縣府內部討論認為此案是舊案，不該再配合中央修改申請與審查作業要點而重新提案，因此決定用原先方案再度送到交通部審查。