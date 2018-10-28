〈北部〉（花蓮）傳承客語、文化 劉曉玫、 徐榛蔚提政見

2018-10-28

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣近卅三萬人，客家族群約佔總人口數三成，藍綠兩黨縣長候選人針對客家事務提出多項政見，全力搶攻客家票源、爭取客家人認同。父母都是客家人的客家子弟、民進黨候選人劉曉玫昨強調，將積極推動客語傳承；客家媳婦、國民黨候選人徐榛蔚將深化客家文化傳承、達到「富裕客庄」目標。

客家女兒劉曉玫 提增加客語課程

劉曉玫昨日到富里鄉參加「天涼好客秋」客家市集活動，客家女兒的她強調，「以客家人為榮」，未來將努力振興客家語言及文化內涵，並在花蓮客屬區域的中小學增加客語課程，協助學生通過客語認證。

另外，針對重點客家族群鄉鎮，她也會將具有在地特色的客家文化園區串聯為博物館園區，向外界展示花蓮客家族群的獨特性，除補助客家社團發展，每年更會透過客家文化祭等活動，讓鄉親熟悉自己的文化，提升榮耀感、秀出亮眼的客家文化名片。

客家媳婦徐榛蔚 完備軟硬體建設

徐榛蔚則在立委任內向中央爭取十億八千萬元經費，推動「花蓮縣浪漫台九線客家文化生活廊道」四年計畫，包括「吉安好客藝術村二、三期工程」、「花東米香廊道」、「客語深耕服務」、「推展學術文化」、「產業活化與人才培育、創新」等各項建設。

徐榛蔚說，客家堂號、宗廟是客家民俗文化的重要窗口，藉由時代推演、文化的傳承，展現富有深刻內涵的「大中華，小客家」精神，為深化客家文化傳承，未來將擴大栽培客語人才，並協助完備各項客家軟、硬體相關建設，達到「富裕客庄」與「榮耀客家」兩大目標。

花蓮縣客家族群約十萬人，客家人口比例全台第四，主要分布在花蓮市、吉安鄉兩地，合計超過六萬人，以及壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮和富里鄉等六個鄉鎮；其中又以吉安鄉客家族群人數最多，鳳林鎮客家族群佔人口比例最高。