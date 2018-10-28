〈北部〉苗縣30士子開中門 重現古禮

2018-10-28

〔記者張勳騰／苗栗報導〕「苗栗縣士子開中門活動」昨天在苗栗市文昌祠登場，有三十位士子參與，遵循古禮舉行開中門祭聖。六十五歲的胡肇台是年紀最大的士子，他公務人員退休後，花五年取得工程博士，目前在大學兼課，年紀最輕二十四歲的士子林芸安，大學一畢業即通過高考，表現亮眼。

今年以「薪槱傳繼 光耀苗栗」為活動主軸，由士子們親手將「薪槱」一一堆疊，象徵定國安邦的重要基礎。「薪槱」出自《詩經》，將茂盛的棫木和樸木比喻為賢才濟濟，展現出「薪火相傳」的傳承精神。

昨天並沿用宋朝揭曉錄取進士時的「傳臚唱名」方式，在鐘鼓聲中，依序從中門入祠循古禮舉行三獻禮祭聖，並頒發士子證書、獎金等。

65歲博士胡肇台 年紀最大

胡肇台五十九歲時在高雄市政府下水道工程處總工程司退休花了五年取得土木工程博士，目前在國立屏東科技大學兼課；他說，做任何事，只要努力，絕對會有收穫。

高考及格夫妻檔 光耀門楣

苗市文昌祠沿襲「開中門」祭聖的傳統習俗，取得博士學位或高考及格的子弟都可申請「開中門」，苗縣府已連續舉辦十二年，累計有四百八十位士子參加，今年有十位博士、二十位高考及格者參加，包含校長、老師、助理教授、數據分析師、工程師等，其中高考及格的士子洪國松、江淑媛是夫妻檔。

博士士子：胡肇台、蔡宗儐、李雯琪、徐功書、蘇廷軒、劉鈺亭、羅笙綸、陳榮星、傅子維及徐瑞明。

高考及格士子：邱啟隆、蔡潔旻、連卜慧、吳彥儒、范宸寧、吳昌蔚、張嘉雯、蔡乙銘、湯家榮、徐一修、蘇品嘉、陳佳妤、林芸安、王文彥、王品麒、古宇翔、林昭慧、洪國松、江淑媛、施佩其。