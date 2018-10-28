〈北部〉《苗縣長選戰》徐耀昌獲工商界支持 徐定禎成立競總

2018-10-28

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕年底九合一選舉投票日剩下不到一個月，尋求連任的苗栗縣長徐耀昌與挑戰者頭份市長徐定禎，昨天紛紛成立地方競選總部，各有地方要角與民眾力挺，兩人也再度強調政績、政見，訴求選民支持。

徐耀昌昨天成立南庄鄉、三灣鄉競選總部與苗栗縣工商團體後援會成立大會。徐耀昌指出，任內促進北橫公路斗煥坪至三灣段工程動土，更持續推動南庄慢城觀光，將打造南庄為「原鄉老街，慢活莊園」，也要讓三灣成為「休閒樂活，花田之鄉」。

至於支持徐耀昌的工商團體則大讚徐耀昌任內，成立工商招商馬上辦中心，推出投資單一窗口強化招商。徐耀昌也說台積電、力晶科技陸續宣布設廠，任內已經帶來兩百餘家、七千多億投資金額。

無黨籍苗栗縣長候選人徐定禎昨天成立南庄競選總部，徐定禎再次提到營養午餐，表示「說到做到」，他上任頭份鎮長（後改制為市）時負債六千餘萬，今年五月決算時盈餘三億餘元，他會盡全力經營縣政，營養午餐財源不是問題。

徐定禎也主張，結婚六十年以上夫妻都發「鑽石婚」禮金，畢竟鑽石婚難能可貴。其中縣議員陳光軒大讚徐定禎政績，改善頭份許多疑難雜症。縣議員候選人李貴富稱讚徐讓頭份市轉虧為盈，可以說是改善財政專家；縣議員候選人謝建宇則感謝徐定禎對原住民的關懷，當選後會有一級處室負責原民事務，更會編列預算支持原住民。