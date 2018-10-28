〈北部〉《竹縣長選戰》鄭朝方、楊文科天王加持 徐欣瑩車隊掃街

2018-10-28

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣長選情加溫，民進黨候選人鄭朝方昨天舉辦造勢活動，總統蔡英文站台力挺；國民黨候選人楊文科，由前總統馬英九陪同掃街拜票；民國黨候選人徐欣瑩則由競選總部主委、前縣長陳進興陪同，車隊遊行掃街，力抗藍綠總統級天王。

總統挺鄭 讚年輕有創意

鄭朝方昨天下午在竹北市舉辦的造勢活動，展現人氣，總統蔡英文與新竹市長林智堅出席，支持者熱情沸騰。

蔡英文說，鄭朝方與林智堅是最年輕、最有衝勁、最有創意、最有執行力的兩位年輕人，中央一定會大力支持，讓他們共同推動地方建設，讓新竹縣、市的發展共同起飛。她呼籲選民，這是歷史上難得的機會，不要讓它溜走。

馬英九昨天到新竹縣，陪同楊文科連跑北埔、關西、新埔、湖口、新豐等五個鄉鎮，馬不停蹄拜票，沿途不少攤商送上自製的米食點心和農特產品。

馬英九陪楊 連跑5鄉鎮

馬英九說，新竹縣發展一路往上，和國民黨執政有關係，楊文科擘劃的文化科技智慧城發展藍圖，施政方針首重「拚經濟、重文教、享福利」，可為科技聚落再創三十年榮景。

徐欣瑩要復發老人年金

徐欣瑩昨天上午成立橫山競選總部，並與競選總部主委、前縣長陳進興及婦女後援會會長、前副縣長徐柑妹，率領車隊從竹東鎮出發前往橫山鄉，沿途拜票，下午至晚間在竹北市區遊行。

徐欣瑩說，當選後除了要恢復發放老人年金，還要把新竹縣打造成貼心福利的幸福家園，給老人家安心又有尊嚴的好生活。