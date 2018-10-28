〈北部〉《竹市長選戰》林智堅、許明財大咖站台 謝文進市場拜票

2018-10-28

〔記者王駿杰／竹市報導〕選戰逐漸白熱化，被視為三強鼎立的新竹市長候選人林智堅、許明財與謝文進昨天都利用週末尬場，拚人氣搶攻選票，新竹市區瀰漫濃濃選味。

蔡英文、賴清德幫林智堅造勢

尋求連任的民進黨新竹市長林智堅，昨舉行競選總部成立大會，總統蔡英文、行政院長賴清德站台肯定其多項政績，晚間並舉辦「上街來搗蛋」萬聖節變裝大遊行衝人氣。

蔡肯定林政績 爭取經費逾百億

蔡英文說，林智堅團隊執行力最強，與中央合作加速建設，四年來爭取經費超過一百億，大車站、步行城市、棒球場改建、新竹漁港、輕軌計畫、兒童探索館、兒童醫院、台大醫院新竹分院湳雅院區等計畫都在推動中，是各地方政府的學習對象。

林智堅則在萬聖節變裝大遊行中身穿三D列印金屬服，變身超級英雄「鋼鐵人」與民同樂，現場宛如歡樂嘉年華會。

朱立倫挺許明財 吸引大媽合影

國民黨許明財主打「一帶二心三連結」政見， 昨天在武陵社區舉辦眷村懇託會，新北市長朱立倫出席加持，吸引不少眷村大媽大叔爭相合影。朱立倫說，民進黨執政，製造鬥爭、對立、欺負軍公教，不拚經濟，只拚政治，呼籲選民集中選票支持許明財，給民進黨教訓。

謝文進邀請藝人李㼈 陪同掃街

無黨籍謝文進昨天上午由藝人李㼈陪同到竹蓮市場拜票，受到熱情歡迎，下午成立文教後援會。謝文進說，民進黨執政倒行逆施激起民怨，卻只會怪前朝，不知檢討，民眾都希望改變。一位好市長要知道民間疾苦、市民需求，他有自信能做到，呼籲選民集中選票支持，教訓民進黨，讓蔡英文反省。