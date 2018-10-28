〈北部〉《桃園》農博基地「搞鬼」 貞子、木乃伊大集合

2018-10-28

〔記者許倬勛／新屋報導〕迎接萬聖節，農博基地也搞鬼！市府環保局昨在新屋區農業博覽會基地舉辦「萬聖節綠行動園遊會」及總獎金高達十萬元的變裝大賽，邀請民眾比拚巧思，利用紙製品、舊衣物或塑膠等廢棄物裝扮，大小朋友盛裝打扮，裝神弄鬼充滿歡笑。

不得使用噴漆、油漆為衣服上色

為響應環保，變裝大賽要求以ＤＩＹ方式製作萬聖節主題裝扮，且盡可能使用可回收再利用的材質，不得使用噴漆、油漆為服裝上色，有民眾開玩笑說：「規定真嚴苛！」從蒐集媒材、剪裁、上色到組裝，足足花了他兩週時間，過程雖費時耗工，但成果令人滿意。

參賽民眾卯足全力搞怪，有爸爸用剪紙打造漫畫「航海王」中的「天龍人」套裝讓女兒穿上，自己則扮成寵物在地上爬；有人走「傳統路線」裝扮成東、西洋猛鬼，從紙箱電視機爬出的貞子、纏滿紗布的木乃伊，讓農博基地百鬼日行。

殭屍小妹摘下冠軍 獲1萬5千元

比賽評分以環保元素五十％、創意造型卅％、舞台魅力廿％為標準，冠軍可獲獎金一萬五千元、亞軍一萬元、季軍八千元，另有最佳創意造型獎五千元、最佳舞台魅力獎五千元。冠軍由扮成中國殭屍的五歲鍾小妹摘下，「熊貓眼」妝容配上清代官服，扮相維妙維肖、堪稱當日最萌。鍾小妹的殭屍裝以奶粉罐、鋁箔、桌巾、二手衣服等廢料打造，鍾媽媽笑說，縫製清代官服花了好一番功夫，為求擬真還看了許多次殭屍系列港片。