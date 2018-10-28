〈北部〉《桃園》開漳聖王文化季 大仙尪踩街祈福

2018-10-28

〔記者謝武雄／桃園報導〕一年一度的台灣開漳聖王觀光宗教民俗文化季，今年輪由大園區福隆宮承辦，從昨天起一連三天進行各種活動，有大仙尪、三太子踩街遶境，遵循古典的三獻團拜科儀，並邀請學界、專家舉辦國際論壇；市長鄭文燦致詞時表示，桃園市有十八間開漳聖王廟，每間廟宇歷史和桃園開發都有密不可分的關係。

開漳聖王可謂閩南人信仰中心，俗稱桃園大廟的景福宮就是主祀開漳聖王；台灣開漳聖王文化季是由台灣開漳聖王廟團發展協會主辦，今年輪由福隆宮承辦，除了各項祭典、科儀，還增加文化論壇暨聖王信仰文化文物展，其中，文物展網羅各地典藏開漳聖王廟宇歷史、神祇文物與文獻典籍，讓民眾深入了解聖王信仰的發展，在福隆宮展出到廿九日止。

今舉辦國際論壇 探討神譜源流

至於今天在大園區埔新社區活動中心舉辦的國際論壇，邀請學界、文史工作者參與，會中將探討開漳聖王及其部屬信仰神譜源流、聖王信仰與社群關係、聖王信仰與社會文化產業變遷等。

廟方表示，所謂三獻指的是初獻、亞獻、終獻，每一獻皆有啟祝、奏樂、次諷、清淨經、焚燎、向來、回向，最後由信眾跪讚三呼禮畢，至於團拜科儀則需完成稟報上蒼、發關文到入廟安座等程序，都必須遵循古典。

鄭文燦說，桃園的開發歷史和開漳聖王廟的興建關係密切，以福隆宮為例，興建於一八五○年代，至今已超過一六○年，也祈求開漳聖王保佑大園的建設發展；他也說，桃園航空城計畫預計明年啟動區段徵收準備作業，最遲在後年三月前完成區段徵收核定，屆時航空城計畫將為大園帶來嶄新面貌，新、舊大園也將融合，相信福隆宮也能擴大信眾範圍。