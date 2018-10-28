〈中部〉《台中市議員選舉第七選區 選情分析》藍綠老將拉鋸 新人拚出頭

2018-10-28

記者張菁雅／特稿

第七選區（南屯區）議員選舉應選四席，現任四位議員中，張耀中、何文海為民進黨籍，劉士州、朱暖英為國民黨籍，兩黨勢均力敵。但這次選舉三位新人來勢洶洶，包括曾任副議長張清照辦公室秘書的阮啟平、時代力量吳佩芸、歐巴桑聯盟魏佩瑩，呈現七搶四的局面。

民進黨、國民黨在第七選區各提名二席，均由現任者出馬。張耀中、何文海深耕基層多年，在地方擁有一定支持度，但這次民進黨選情格外緊繃，除有時力搶票，歐巴桑聯盟也會吸走親綠的中間選民。民進黨輔選人士表示，因為大環境不好，內部民調顯示在議員選舉中，選民不表態率相當高，將近五成，成為選情不穩定因素，最怕選民不出來投票。

劉士州、朱暖英也是老將，劉士州勤跑基層，朱暖英關心兒童教育，在地方都有口碑。雖然第七選區的選民結構是藍大於綠，然而，歷屆議員選舉都出現國民黨員脫黨參選，造成藍營票源被瓜分，這次也不例外，因此，兩位老將還是戰戰兢兢。

阮啟平脫黨參選後，已被國民黨撤銷黨籍，雖是新人，但擔任南屯區犁頭店聯誼會總召集人，藉此與里長建立關係、拓展人脈，並獲台北市長柯文哲推薦，試圖開發中間選票。

第七選區有一席婦女保障名額，女性候選人多達三位，除了朱暖英，新人吳佩芸、魏佩瑩也不容小覷。吳佩芸上街頭拜票、出席活動，已打開知名度。魏佩瑩是素人參政，不打傳統選戰，而是和歐巴桑聯盟的其他候選人一起鎖定環保、教育議題發聲。