〈中部〉花博后里鄉親日 2.6萬人湧入

2018-10-28

〔記者張軒哲／台中報導〕台中世界花博即將開幕，市政府二十七日舉行后里鄉親日活動，邀請設籍后里的市民搶先體驗，有約二萬六千人入園，熱鬧滾滾。森林、馬場兩部分園區各項場館設施都受到遊客青睞，但周邊交通一度壅塞，民眾抱怨停車不易管制森嚴，頻頻與維持交通的義交起爭執。

森林、馬場園區 市民先體驗

昨日開放鄉親日參觀的后里園區，分為呈現多元地景的「森林園區」及花馬樂園的「馬場園區」，兩地透過人行景觀步道「花馬道」串聯。森林園區主展館「發現館」以永續循環概念打造，最大亮點是約五層樓高的裝置藝術「聆聽花開的聲音」，近七百朵花，透過機械裝置，搭配燈光、音樂，要讓這朵巨大球體呈現生命力，打造森林中的花博。

后里區代理區長張大春、花博發言人黃意涵也共同迎接后里鄉親，希望鄉親玩得開心。張大春說，昨日一早就有大批后里居民在場外排隊等候入場，一整天有約二萬六千人入園。

馬場園區園長陳育正說明，馬場園區以花卉和馬術結合打造「花馬樂園」，不僅有以蘭花為主題的主展館「花舞館」，更有騎乘駿馬體驗、馬場風華館等歷史脈絡，每天十一時、十三時也有長達四十分鐘的免費馬術表演。

今外埔鄉親日 記得帶票卡喔

市議員陳本添指出，花博交通維護員警很辛苦，也希望維護交通的員警、義交與鄉親互動良好，不會產生爭執，另外因為排隊時間過久，身障者及長輩體力難以負荷。月眉里陳姓婦人說，活到六十歲首次看到馬術特技演出，而且后里馬場煥然一新，令人驚豔。

市府提醒，今外埔鄉親日活動開放時間為上午十時至下午四時，收票入口僅查驗票卡，每人憑一張票卡即可入園，請務必記得攜帶，閉園前半小時展館不能入館，外埔民眾可將車輛停在三崁頂停車場，搭乘接駁車引導，才能維持交通順暢。