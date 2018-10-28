〈中部〉竹山秀傳夜診及假日門診 下月起回復

2018-10-28

〔記者謝介裕／竹山報導〕「一例一休」實施後，南投縣很多醫療院所基於成本等各項考量，星期假日幾乎都休診，引發民怨四起，名間鄉以南五鄉鎮市唯一大型醫院的竹山秀傳醫院，為善盡守護鄉親健康職責，從十一月一日起回復夜診及假日門診。

竹山秀傳醫院係竹山、鹿谷、集集、水里、信義等五鄉鎮中唯一的大型醫院，之前為落實「一例一休」新政策，在人力不足及成本壓力衝擊下，被迫縮減夜診與假日門診，僅維持基本的內、外、婦、兒等四大科別，惟在社區健檢、巡迴醫療過程中，不時耳聞民眾抱怨假日想看病但住家附近診所都沒開，須遠赴南投市甚至更遠的台中、彰化等縣市就醫。竹山秀傳醫院聽見民眾的聲音，加上台中慈濟醫院也允諾支援眼科及耳鼻喉科，才使得夜診及假日門診得以順利回復。

竹山秀傳醫院院長謝輝龍指出，十一月起該醫院在平常日回復一般外科、胸腔內、感染內、心臟內、免疫風濕、神內（外）科別看診；週六及週日上午則回復家醫及一般內、外科，詳情可上醫院官網查詢，未來鄉親若夜間、週未及例假日有就醫需求，均可來該醫院掛號，不用再耗費時間及金錢到醫學中心掛急診。

謝輝龍也說，希望此次回復開診讓平時需上班無法就醫的上班族，能利用假日前來就醫診治，進而讓守護鄉親健康工作更落實。