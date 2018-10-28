〈中部〉彰市139線抓超速 不到2天121件

2018-10-28

〔記者湯世名／彰化報導〕沒在怕？彰化縣警局交通隊前天在八卦山一三九線二十一公里處，設立的固定式測速照相桿，沒想到不到二天，就取締多達一二一件汽、機車超速，其中昨天一個上午就有七十件，且以重機族最多，平均車速逾八十公里，警方將全部製單告發。警方呼籲用路人遵守行車速限，切勿跟自己荷包過不去。

該路段1到8月 事故182件釀成2死

彰化市縣道一三九線近來事故頻傳，據縣警局交通隊統計，從今年一到八月間，事故件數為一八二件，其中還釀成二人死亡，包括一名大學生騎機車過彎道時摔落山谷死亡，七月底也傳出一起交通大學高材生騎腳踏車健身時，慘遭汽車追撞身亡，另外還有一起私立大學男學生過彎時衝撞路樹重傷。

為了安撫地方，一三九線轄區的彰化市、花壇鄉公所都曾合辦路祭，希望能讓亡魂安息，祈求用路人行車平安，縣府與警方也多次履勘，除在九月於部分路段路面重新劃設標線，於中央分向線增設反光標記九百顆及彎道路段增設交通桿四十支，並決定在二十一公里處設置固定式測速照相桿。

21公里處設測照桿 可同步雙向拍照

警方本月中旬在二十一公里處裝設新式的固定式測速照相桿，特色是可同步針對雙向車道超速的汽、機車拍照，並於前天完成通電並開始測速照相，該路段汽、機車速限一律為五十公里，寬容值十公里，亦即超速逾六十公里就拍照告發。

前天上午啟用以來，這支測照桿堪稱充分發揮功能，不少超速疾駛而過的重型機車都逃不過其「電眼」被拍照，據交通隊統計，前天一整天，這支測照桿就拍到五十一件違規超速，昨天至中午為止，短短一上午更拍下七十件違規超速，且這一二一件超速案件中，平均車速逾八十公里，車速可說相當快。

汽機車限速50公里 逾60公里就告發

交通隊指出，這支測照桿市價約二百萬元，為目前最新款的測照桿，其特色是可同步針對雙向車道超速的汽、機車拍照，不用再人工調整轉向；一三九線速限為五十公里， 但有十公里寬容值，亦即時速逾六十公里以上才會拍照告發，且不論汽、機車，一旦超速都會拍照，應該是測照桿甫設立，競速族還不熟悉，以及昨天是周末假日，一上午就拍到七十件超速，因此呼籲用路人遵守行車速限，切勿跟自己荷包過不去，並能確保行車安全。