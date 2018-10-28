〈中部〉嘉市香湖公園極限運動場啟用 「大碗公」刺激

2018-10-28

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市政府打造「一公園一特色」，繼文化公園共融遊戲場日前啟用後，香湖公園極限運動場昨天也完成啟用，場地共有七項設施，其中四件為模組式設備是由比利時進口、三件為混凝土設施，適合從事直排輪、BMX特技腳踏車及滑板，首日吸引玩家朝聖，「跳、滑、轉、衝！」玩家互尬花式競技，比拚誰最帥、最炫。

玩家參與規劃 920萬元打造

市長涂醒哲說，嘉市首座極限運動場在規劃設計興建過程納入玩家意見、參與討論，可說是「公民參與」典範；極限運動具挑戰性，提醒玩家使用設施要配載安全裝備，依程度進階做動作，做好自我安全保護。

建設處長李國榮說，極限運動場的總面積一千四百八十八平方公尺，市府斥資九百二十萬元經費打造，設計上最大特色為其中一座水泥式FUNBOX，結合跳台、鐵桿，經玩家參考歐美社區型滑板場地激盪得出的結晶。

7項設備 碗型設施考驗膽量

極限運動場共有七項設備，屬於模組式的共有四件，包含跳台一、跳台二、A型跳台及FUNBOX（一），而混凝土設施有三件，分別為固定式的碗型設施、FUNBOX（二）及入口平台，藉由地形變化及高低差方式設置，讓玩家在設施的使用難易度上能有所選擇，方便玩家能做更多的花式競技。

玩家鄭兆鈞說，碗型設施就是玩家在「大碗公」內依弧度移動，結合跳、滑、轉、衝，考驗膽量與平衡感，這樣的動作稱為「洗碗」，高手比拚誰洗的最帥、最炫。嘉市滑板協會委員賴俊宏說，協會將派人在場協助，提昇使用安全。建設處公園管理科長陳嘉麗說，極限運動場開放時間為每日上午八點至下午五點，下午五點後若需使用，須事先提出申請。