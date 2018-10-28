〈中部〉雲林縣長選舉 張麗善向青年招手 李進勇拉攏新住民

2018-10-28

〔記者詹士弘、廖淑玲、鄭旭凱／雲林報導〕民進黨雲林縣長候選人李進勇爭取新住民選票，昨天成立新住民姊妹後援會，並與斗六市長候選人林慧如共同簽署新住民政策宣言，承諾推動多元服務，擴大新住民服務範圍，推廣異國文化及生活教育的傳承；國民黨縣長參選人張麗善則成立青年軍與蔬果業後援會，要替雲林設置專屬的農改場。

李與林慧如簽新住民政策宣言

雲林縣新住民在籍人口將近一萬六千人，李進勇指出，縣府領先全台成立專屬服務的「新住民科」、「新住民單一服務窗口」等多元服務，也與廣播電台合作製作新住民多國語言的廣播節目「雲林新動力」，讓新住民更加融入在地生活。

李進勇也偕同大埤鄉長候選人陳大松、縣議員候選人陳毅弘、鐘泰荃在大埤市場，與民眾面對面握手拜票，爭取基層選民的認同。

蔣萬安陪張騎單車街頭拜票

張麗善則成立青年軍後援會與蔬果業後援會，立委蔣萬安獲聘擔任張麗善青年團團長，並與青年軍騎單車街頭拜票，號召青年返鄉投票；蔣萬安指出，母親黃美倫是虎尾人，他是雲林外孫，高雄市長候選人韓國瑜是雲林女婿，張麗善是最認真打拼的雲林女兒、雲林媳婦，呼籲青年投票翻轉雲林、翻轉高雄。

張麗善在西螺蔬果同業後援會中指出，要替雲林設立專屬的農改場，讓農業創新技術符合在地需求，她主張在雲林設置農業冷鏈物流園區，解決雲林農業長期產銷失衡，並建立雲林農產品牌。