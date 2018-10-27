〈南部〉西港八份陳家140年老宅 修復重生

2018-10-27

〔記者楊金城／西港報導〕搶救百年古厝，西港區港東里「八份209—金獅傳說」完工，昨天發表區里營造成果，老屋重生，結合社區文化、技藝保存和文創，成為觀光、遊憩景點。

港東里八份地段二○九號的陳家百年古厝，是日治時代「保正」陳來成的故居，推估老宅至今約有一百四十年歷史，擁有絢麗彩繪圖像的壁堵、精緻窯燒花磚，歷經百年的風霜，斑駁的紋路在陽光折射下，依舊閃耀著歲月之美。

西港公所重現金獅傳說

西港區公所提出翻修八份陳家古厝打造「八份209—金獅傳說」計畫，公所替代役男洪敬庭、林志鴻、李柏賢和吳尚穎發揮空間設計專長，參與整修陳家宅院，加上社區志工、專業技術工通力合作下，老屋歷時半年修復完成。公所獲得市府補助二三一萬修繕費，取得陳厝廿年使用權。

參與修復的公所職員謝麗楓說， 古厝的樑、柱、紅瓦都是拆下來清洗後再裝回去，地板和牆壁也是一樣，只抽換五根橫樑、修補屋頂破洞，保存老宅原貌，百年花磚尤其珍貴。

陳家的後代周勢津回到老宅的廂房，這是當年她的新娘房，看到老房子修復得漂漂亮亮，直說很高興。

包括內政部次長陳宗彥、役政署長龔昶仁、市府民政局代理局長林振祿和西港區長陳麗娟等人出席陳宅竣工，公所並發表故事繪本《跟著香味去旅行》，行銷西港印象。

將做為關懷據點、文創教室

陳麗娟說，陳家古厝修復後變成展覽館、關懷據點、文創工藝教室，並是遊憩景點，交由在地社區管理維護；西港藉由老屋重生打造的新創景點，已有藺草本事、竹林老屋和金獅傳說，連結在地胡麻、藺草編織、皮雕、米香和貴黍等產業後，串起西港小旅行值得一遊。