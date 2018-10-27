〈南部〉青山藍海．綠廊道 創3千萬產值

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市府八局處聯手於中央公園行銷高雄產業，推動「青山藍海．綠廊道」計畫，四場活動吸引八千人潮，創造三千萬元經濟產值，更活絡新堀江、玉竹商圈，帶動高雄觀光發展。
高市物產豐饒、文化多元，農業局七月推出型農市集打頭陣，三十名青年農民以在地食材手作餐點，包括玉荷包酒釀香腸、香蕉乖乖及當季六龜木瓜、燕巢芭樂與美濃紅龍果霜淇淋受歡迎。原民會八月推出原住民歌舞環保市集，海洋局九月推海味市集，文化局十月辦閱讀派對，都吸引大批人潮。
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〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市府八局處聯手於中央公園行銷高雄產業，推動「青山藍海．綠廊道」計畫，四場活動吸引八千人潮，創造三千萬元經濟產值，更活絡新堀江、玉竹商圈，帶動高雄觀光發展。
高市物產豐饒、文化多元，農業局七月推出型農市集打頭陣，三十名青年農民以在地食材手作餐點，包括玉荷包酒釀香腸、香蕉乖乖及當季六龜木瓜、燕巢芭樂與美濃紅龍果霜淇淋受歡迎。原民會八月推出原住民歌舞環保市集，海洋局九月推海味市集，文化局十月辦閱讀派對，都吸引大批人潮。