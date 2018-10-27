〈南部〉劉豪櫂談農業問題 饒鈴慶說青年政策

2018-10-27

〔記者張存薇／台東報導〕普悠瑪事故發生將滿一週，台東縣選戰氣氛逐漸回溫，民進黨縣長候選人劉櫂豪針對農業困境，表示將與中央配合、解決農地取得問題並拓展行銷通路，而國民黨候選人饒慶鈴則與青年座談，強調鼓勵台東年輕人放眼世界、走出去，並協助年輕人創業。

劉櫂豪表示，台東農業發展面臨高齡化、耕作經濟規模、WTO農產進口衝擊、農業保險、職業保險等全國共通問題，此外，台東公有土地佔全縣土地面積九成，管理單位龐雜，農民耕作土地取得困難，另外因為地處偏遠，農產運銷的不便與成本，也會影響台東產品的競爭優勢。

劉櫂豪指出，農業職災保險將在十一月一日起試辦，農委會也因應網路行銷的興起，結合中華郵政、地方農會推動新的行銷網路，提高農民的收益等。

饒慶鈴昨天下午與歐巴馬烘焙坊負責人董哲罕、金峰鄉少妮媱烘焙坊負責人少妮媱、國際青年商會副總會長陳聖謙等青年代表座談，饒慶鈴說，三位青年都曾在北部、西部工作過，才回來台東，除了在地、本土，更期待年輕一輩能立足台東、放眼世界，有機會一定要走出去，否則就算有一億元青年創業基金，也打造不出下一個歌手阿妹、A-Lin或舞蹈家布拉瑞揚。

她也指出，縣府已成立台東設計中心，未來希望協助青年創業者商業設計，也會透過網路「虛實整合」，讓台東人返鄉創業，但可以透過網路無遠弗屆的把產品賣出去。