〈南部〉《設計台東40座教堂》 修士傅義辭世 教友將辦追思彌撒

2018-10-27

〔記者王秀亭／台東報導〕富有建築設計長才的白冷會八十六歲瑞士籍修士傅義，在台東四十一年間留下四十多座教堂及多間民宅、基督教教堂，千餘張繪製精密細緻的設計圖原稿更贈與台灣史前文化博物館，傅義於十八日在瑞士過世，白冷會將在二十九日晚間為其舉辦追思彌撒。

學建築出身 建築公司工作多年

台東天主教白冷會神父魏主安表示，傅義學建築出身，並在瑞士建築公司工作多年，一九○六年入白冷會，五年後遠赴重洋到台灣台東，還未到台灣前，已著手設計長濱鄉長光天主堂，後又陸續設計德高、小馬、泰源、都歷等多座天主堂及貞德文教學舍，最後一座教堂為都蘭天主堂。

在台灣約設計一百多件建築

傅義常為了建築設計，忙到凌晨才就寢，為東海岸設計、監造四十多座大小不一的教堂，造型簡潔，就像是海岸線上的一串美麗珍珠，也是台灣建築學子以及觀光客造訪的景物，此外，台灣基督長老教會台東教會建築，亦出自傅義之手，連花蓮教區及修會、民宅都可見其作品，總計在台灣約有一百多件建築。

千餘張設計圖原稿 贈史前館

由於傅義在台灣手繪的建築手稿精密細緻，堪稱為藝術品，在其返回瑞士後，千餘張設計圖原稿贈給台灣史前博物館典藏，台東大學美術產業學系二○一三年間更將傅義的創作數位化，在史前館舉辦「尋找東海岸那一串最美麗的珍珠─天主教白冷會現代教堂數位展」。

魏主安神父說，傅義修士二○○六年因身體不適，回瑞士休養，期間仍常掛念台東，也想再到台東，卻因年事已高作罷，歐思定修士回到瑞士時，總會向其分享台東點滴，日前以八十六歲高齡過世，考量其對台灣的喜愛，在台東也有許多教友及朋友，因而決定在二十九日晚間七時三十分，於台東天主教白冷會聖堂舉行追思彌撒。