〈南部〉《市長選戰搶年輕選票》陳其邁設電競園區 韓國瑜打造國際賽重鎮

2018-10-27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長選戰廝殺激烈，為吸引年輕族群選票，藍綠都鎖定電競與青年創業議題。

民進黨高雄市長候選人陳其邁，早在九月就發表電競政策，允諾當選後，將在亞洲新灣區成立台灣第一個電競產業園區，並提出發展一條龍完整電競產業鏈的六大主張。

國民黨不落人後，韓國瑜昨天與台南市長候選人高思博合體，親自體驗電競遊戲，強調將聯手推動電競產業，舉辦南高盃國際賽事，把台南、高雄打造為國際電競比賽重鎮。

韓強調繼續培育電競人才

韓國瑜強調：「電競市場高達一千三百億美金，這麼大的產業鏈，不能不重視。」青奧也將電競列入比賽項目，目前高雄市大學有電競系、高職也有電競科，不是一片荒漠，未來可繼續培育電競人才。

陳談體感科技 看好高雄

陳其邁前晚也與行政院政委唐鳳，在高雄直播，他昨受訪時說，主要是談一些體感科技AR、VR與數位內容在高雄的發展，尤其亞洲新灣區，包括高雄軟體園區等，大家都非常看好高雄。

陳其邁強調，包括人工智慧實驗室負責人杜奕瑾（批踢踢PTT之父），也是高雄人，對高雄往人工智慧與物聯網產業發展，非常有興趣，曾告訴他說，國外一些大廠如法國的公司，有機會都願意來高雄投資。

韓國瑜也推出第一支青年創業的官方競選影片，強調將募集一百億青年創業基金，其中將由市府編列三十億，另向企業募資七十億，借給創業青年，且市府要佔股份。