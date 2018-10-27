〈南部〉全國最多 VR體感樂園 草衙道揭幕

2018-10-27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕擁有全國最多的四十二款AR/VR遊戲體感樂園，昨天在前鎮區大魯閣草衙道揭幕，讓高市府「打造高雄成為體感之都」的目標，又往前邁一大步。

這處取名「KOSMOSPOT奇點站」的遊戲體感樂園，由高市經發局、資策會、HTC VIVELAND攜手打造，昨由經濟部次長曾文生、HTC副總李文材、代理市長許立明等人，共同宣布啟用。許表示，經濟部與市府共同投入十二億元，推動體感科技產業，這處遊戲體感樂園結合高雄市數位內容產業的能量，讓體感業者從高雄出發，邁向國際。

匯集最火熱42款遊戲

李文材說，「KOSMOSPOT奇點站」匯集了最火熱的四十二款AR/VR遊戲，與多人連線對戰擂台，已成為台灣體感體驗店的旗艦據點。

成立產業推動辦公室

經發局長李怡德表示，市府也與經濟部合作，在鄰近的高捷公司行政大樓二樓，建置「KOSMOS HATCH體感奇點艙」產業推動辦公室，提供新創團隊進駐研發、孵育夢想的基地，目前已有不少新創界詢問。

李怡德強調，KOSMOS HATCH與KOSMOSPOT前後呼應的模式，讓業者研發成果與民眾消費體驗無縫接軌，業者只要落地高雄，即可一次滿足研發、測試、上架、銷售的營運需求。

實施全國最低一％體感娛樂稅優惠

市府強調，高雄已實施全國最低一％的體感娛樂稅優惠政策，並提供最高二千萬元的研發補助，同時與高科大等五所大專院校，合開體感系列課程，預計下月舉行人才與商務媒合會。

打卡、加line 享免費體驗一次

即日起至十一月卅日，民眾前往大魯閣草衙道的KOSMOSPOT打卡、加line好友即享免費體驗VR遊戲一次。