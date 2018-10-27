〈台北都會〉柯遭選將嗆 「沒化妝不要出來嚇人」

2018-10-27

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲日前呼籲對美學要有堅持時，卻以「台灣女性同胞沒化妝就上街嚇人」做為比喻，挨批失言後，至今未道歉。柯昨上午出席公開活動時，不僅先被無黨籍中正萬華區市議員候選人蔡宜珊突擊嗆聲「注意你的發言」。下午出席TLC電視台舉辦的台北餐桌生活節活動時，又遭台灣國辦公室主任陳峻涵鬧場，大罵「柯文哲是習皇帝嗎？」

柯文哲昨出席在古亭國小舉辦的共融式遊樂場體驗記者會時發生插曲，柯在公開接受訪問前，原本假扮家長混進會場的蔡宜珊，突然搶上前遞玩偶給柯，稱是女兒要送他的，柯甫露出微笑，蔡又接著塞一個口罩給柯，嗆聲「因為市長沒有化妝，不要出來嚇人」、「注意你的發言」，讓場面相當尷尬。

對於遭突襲嗆聲，是否市長維安出現漏洞。柯文哲緩頰表示，「也還好啊，這也不是什麼維安，又不是拿槍。」

一天被嗆聲二次 還被罵「是習皇帝嗎」

而下午柯文哲出席TLC電視台舉辦的台北餐桌生活節活動時，又遭台灣國辦公室主任陳峻涵鬧場，大罵「柯文哲是習皇帝嗎？」隨後便被警衛抬走。而柯文哲與TLC主持人Janet合煮南瓜湯時，一度在台上恍神，被Janet虧說「每次和柯市長合作都很精采，你永遠不知道他會做什麼。」

隨後柯文哲穿著萬聖節變裝走秀，但Janet拿著自拍棒邀請大家合影前，突然轉頭詢問柯「我想要問一下市長可以（自拍）嗎？我今天有化妝喔。」柯只能尷尬回應「可以啦、可以啦」。