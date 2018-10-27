〈台北都會〉姚提大巨蛋解方 打造「東區大公園」

2018-10-27

〔記者周彥妤、黃建豪／台北報導〕大巨蛋懸而未解，民進黨台北市長候選人姚文智昨說，若當選立即與遠雄解約，由市府接管，並打造高於地面七公尺的「蝶翼」高架通廊，橫跨忠孝東路，整合包括周邊在內的台北機廠、大巨蛋、國父紀念館、市議會、市府前廣場等，成為大安森林公園三倍大的「東區大公園」，估計經費三億元。

與遠雄解約 蓋7公尺「蝶翼」高架通廊

姚文智表示，當選就任後，首先立即與遠雄解約，市府接管，才可能實踐公義社會，會準備因應隨之而來的法律訴訟。姚強調，與其糾纏法律面，不如先談城市夢想，他主張市府接管後，以「東區大公園（Grand Dome Park）作為解決方案，屆時大巨蛋就會變成「公園中的巨蛋」；他也說，大巨蛋的問題，不僅是建築本體公安、容留、疏散問題，應從東區區域整體發展規劃，也能連帶解決該區發展停滯不前。

整合周邊 面積為大安森林公園3倍

姚文智說，他整合創意、工程實務專業，提出打造「蝶翼」（butterfly wing）高架通廊方案，橫跨忠孝東路，連接南北，整合台北機廠、松菸文創、大巨蛋、國父紀念館、逸仙路、市議會、市府前廣場與公園，成為大安森林公園三倍大、綠意盎然的「東區大公園」。他強調，該方案能「振興東區、解決巨蛋、創造綠地」，問題可謂迎刃而解，尤其該方案工期只要一年，不會造成忠孝東路交通衝擊，同時能為東區發展打造重要綠帶，且費用也不會高不可攀，估計約三億。

文化體育園區籌備處：需細部審視

他解釋，「蝶翼」就是在距離地面約七公尺高度，打造一個橫跨忠孝東路、連結大巨蛋與國父紀念館的平台（人工地盤），成為市民行走、騎乘自行車及疏散大巨蛋人潮的空間，車輛則不許通行，盼透過前衛設計、綠色植栽，展現城市美學。

至於現有的大巨蛋建物，他說，地下一樓可當作綠地活動延伸的開放空間，另也會找空間作為社區居民活動或體適能使用，其他空間也可能讓商業單位進駐。

對此，台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩委婉表示，大巨蛋的防災避難容留人數、疏散方案，已向台灣建築中心報告，包括遠雄巨蛋公司提出的方案，都已通過審查及認可，所以疏散規劃已經有了。 陳世浩也說，若蝶翼要在忠孝東路蓋幾公尺高的天空步道，勢必得克服壅塞車流、施工期間的交通維持計畫，還得顧及地底下的板南線，這些都需要更細部審視，但目前對於姚文智的方案並不清楚，不便評論。

至於丁守中揚言，上任兩個月後，就能讓大巨蛋復工一事。陳世浩指出，他們不知道丁守中是怎麼算的，但遠雄須負責的十四項工安改善，依照遠雄自行評估的施工期程，是沒有辦法在兩個月內完成的，必須全部完成後，才可能同意復工。