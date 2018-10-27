〈台北都會〉南山高中籃球推手郭輝90歲 數百徒子徒孫今祝壽

2018-10-27

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市南山高中籃球隊縱橫HBL（高中籃球聯賽）多年，最大功臣就是一手催生籃球隊的老教頭郭輝，他教過的學生如今有三人是SBL（超級籃球聯賽）總教練、三位助理教練、十三位大學籃球教練、兩位體育博士、七位HBL教練，在籃壇桃李滿天下。郭輝今年九十歲，學校和學生將於今天為他祝壽，數百位「徒子徒孫」將出席，盛況可期。

南山高中校長蔡銘城表示，郭輝不但重視學生的球技，也很重視人品與學業，早年球員的素質參差不齊，打球常常打出火氣變成打群架，郭輝要求球員在比賽結束後一定要向對方教練、球員敬禮，如今已在籃壇形成風氣；郭輝說，早年球員很難進入師大，如今南山籃球隊已是師大體育系的搖籃，他最自豪的是，學生在南山籃球隊的陶冶下，品德、球技都有不錯表現。

桃李滿籃壇 培育無數教練

郭輝的學生、中華民國籃協副秘書長李雲翔說，郭輝求才若渴，經常不遠千里到外縣市找球員，他感謝郭輝教導團隊合作的重要性。

郭輝在一九七○年協助成立南山籃球隊，他帶著學生吃苦練習還提供食宿，讓學生專心打球，一九七二年南山獲得全國高中籃球賽冠軍，代表台灣赴菲律賓參加第二屆亞青盃籃球賽並力克強敵韓國，拿下隊史首次國際賽獎盃；國內開辦HBL後，南山籃球隊已奪得七次冠軍、八次亞軍，他調教出來的子弟兵開枝散葉，成為台灣大專與職業球隊主力教練。

退休25年 仍常回校義務訓練

郭輝在廿五年前退休，仍然常回學校義務參與球隊訓練，從校史的資料照片回顧球隊近五十年的發展，他從年輕教練變成鬢角花白的郭爺爺，為南山籃球隊奉獻大半輩子的青春，也為台灣的籃球運動奠定良好根基。