〈台北都會〉蘇貞昌揪「會做事連線」 明晚新北造勢

2018-10-27

〔記者何玉華、翁聿煌、葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌繼上週與行政院長賴清德同台造勢，週日將與基隆市長林右昌、新竹市長林智堅以及桃園市長鄭文燦，一起組成「會做事連線」，在新北市土城、新莊兩地同台造勢，四人昨天同步在臉書貼出「會做事連線影片」。國民黨新北市長候選人侯友宜近期將陸續與十個選區的候選人舉辦聯合造勢活動，選前黃金週，黨部規劃在溪南、溪北各舉辦一場大型造勢晚會。

林右昌、林智堅及鄭文燦將同台

蘇貞昌強調「市長的態度，決定城市進步的速度。」「會做事連線」希望民眾選擇一個能為城市注入動能的新市長。

六點在土城 七點到新莊各一場

四人廿八日分別於晚上六點在土城綜合運動場、七點在新莊運動公園陽光草坪同台，蘇貞昌指出，選對人，四年就能改變一座城市，用來形容大步向前的的桃園市、新竹市、基隆市，再適合不過。

蘇貞昌說，市民渴望改變，只要選擇一個新市長，就能為城市注入動能，讓市民有歸屬感、城市找到光榮感。因此，他將與三位受肯定的現任市長：桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌UChange、新竹市長林智堅，一起組成「會做事連線」，讓選民知道，新北可以更新更好。

蘇貞昌也推出新一波「衝衝衝的會議日常」LINE貼圖，蘇貞昌說，選辦的年輕幕僚很有創意，這已經是他第四波的LINE貼圖。

侯友宜 持續「百市萬攤」拜票

另一方面，侯友宜持續「百市萬攤」掃街拜票，近期將陸續與十個選區的候選人舉辦聯合造勢活動，板橋區初步規劃在十一月十一日舉行，選前黃金週，黨部已規劃在溪南、溪北各辦一場大型造勢晚會。

黃金週造勢 歷任黨主席將集合

國民黨黃金週兩場造勢活動，初步規劃十一月十七日在土城，十一月十八日將在三重或新莊擇一辦理，屆時歷任黨主席馬英九、朱立倫、吳敦義等將同台拉抬聲勢。

此外，侯友宜也發表第三支競選影片「青年好日子大調查」，傳達他興建青年社會住宅、捷運都更創造就業創業機會等願景。晚間在新莊廟街夜市掃街，還與國民黨高雄市長候選人韓國瑜視訊連線，稱讚韓「越拚越有氣勢」。