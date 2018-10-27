〈北部〉汰換舊車 蕭美琴提減免關稅

2018-10-27

〔記者王錦義／花蓮報導〕民眾反映，如要配合空污法汰換車輛買新車，負擔過重，花蓮縣立委蕭美琴在經濟委員會質詢經濟部長沈榮津，要求經濟部盤點國內沒有生產的車輛種類，盡速研擬減免關稅方案，以降低汰換老車成本，增加民眾汰換意願。

蕭美琴質詢經濟部長沈榮津時，提到今年針對空污法通過後的配套措施，她提出用減免貨物稅和關稅的方式做為誘因，鼓勵民間業界或個別汽、機車的使用者在短時間內汰換舊車，但是相關部會對於減免汽車關稅有所保留，擔心衝擊國內產業。

蕭美琴說，儘管有關部會表示對關稅影響不大，但在討論空污法配套的時候，對於減免汽車關稅又有所保留。她認為與各國進行商業談判時，汽車關稅一直是棘手的問題，短期內除盤點切割國內沒有生產的項目，從長期的角度，也應加速國內產業升級，協助產業面對各式國際競爭。

沈榮津回應說，對於大型車的關稅措施將分兩方面處理，針對國內有生產的項目要做保護措施，若國內沒有生產的就不再提高關稅。蕭美琴認為，新購汽、機車對民眾是相當大的負擔，現行關稅及貨物稅落在十五到二十五％，若能減免關稅，可降低數萬到數十萬的價格，因此要求經濟部盡速盤點國內沒有生產的項目並降低關稅，壓低國內消費者換車成本。