〈北部〉《宜蘭鐵路高架》陳金德：要不要做「中央一句話」

2018-10-27

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣議會昨進行縣長總質詢，普悠瑪翻覆引起鐵路高架討論；國民黨縣議員林岳賢呼籲民進黨縣長候選人陳歐珀，向中央喊話「十天內，承諾宜蘭縣的鐵路高架一定會做」，否則，陳應停止競選活動抗議。代理縣長陳金德說，他與陳歐珀一直在爭取，要不要做「中央一句話」而已。

立委陳歐珀指出，他已在立法院交通委員會，爭取通過宜蘭線鐵路高架分段施作，宜蘭市及羅東鎮列入優先辦理路段，普悠瑪翻覆大家很痛心，別將此憾事當成選舉操作工具。

議員籲陳歐珀 向中央喊話

林岳賢說，陳金德擔任陳歐珀競選總部主委，應向陳歐珀建議，利用這次普悠瑪事件向總統蔡英文與行政院長賴清德喊話，宜蘭鐵路高架一定要作，普悠瑪事件如果發生在宜蘭市的東港或宜興平交道，後果更難想像，鐵路高架是陳歐珀八年立委的政見，到現在還是連影子都看不到。

國民黨議員陳鴻禧也說，鐵路高架喊了十幾年，主政者要是有遠見早就作好了，要不是有人以權謀私，要搞什麼羅東鐵路東移，要變更羅東都市計畫，引起羅東鎮民反對，最後才退回「原地高架」重新啟動，才讓案子拖到現未核定。

陳鴻禧也建議，鐵路高架經費龐大，可分段分年辦理，蘭陽大橋到冬山段的可先做，經費約兩百億元，宜蘭段因機務站等問題較複雜，再作評估研議。

陳金德：與陳歐珀努力爭取

鐵路高架除路線，站體也要重建；縣府表示，宜蘭鐵路高架經費約四百九十億元，縣府要部分負擔，爭取計畫一再被打回票，最近又向交通部重提新計畫，宜蘭市及羅東兩部分的鐵路高架先做，經費約二百億，日後再分段進行，計畫送去但尚未核定。

陳金德說，鐵路高架要不要做，就是「中央一句話」而已，他與陳歐珀都努力在爭取，爭取到再分年來執行，鐵路高架是為了因應未來的北宜直鐵做準備，直鐵要接到高架作為輸運主力，而海線鐵路路線不用大改，以後慢慢轉型觀光鐵路。