〈北部〉花蓮校園 有牙科診療椅了！

2018-10-27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕許多家長反映，牙科診所掛號常大排長龍「要等數天、甚至一個月」，花蓮縣牙醫師公會、花蓮縣府教育處合力推動「學童口腔保健提昇方案」，在花蓮市學生數最多的明義國小舉辦試辦計畫，並捐贈牙科治療椅一座給明義國小，也是花蓮的中小學唯一健康中心配有牙科診療椅的學校，讓學童可以直接在校塗氟，降低齲齒率。

牙醫師公會捐給明義國小

牙醫師公會捐牙科診療椅一台，就放在學校的健康中心，捐贈儀式後立刻有小朋友坐上診療椅接受牙醫塗氟，值班的牙醫師陳文惠先替學童塗抹牙菌斑顯示劑，檢查牙齒沒問題後進行塗氟，也參加捐贈儀式的花蓮縣代理縣長蔡碧仲，好奇在旁關心小朋友「會不會害怕呀」、「以後要考法律系嗎」？相當逗趣。

學童可在校塗氟 降低齲齒率

牙醫師陳文惠說，學童塗氟需刷健保卡，三個月需塗氟一次，針對許多牙科掛號不易，陳文惠認為，主因是牙醫師每看一個病人「至少要半小時」，導致每日看診人數有限，因此在學校有牙科診療台替學生塗氟，同時進行基本牙科檢查，如有蛀牙將發給家長回覆單，註明有齲齒的情形，請家長帶去看牙醫，回覆單需繳回學校，下一次塗氟時檢討執行情況，此試辦計畫相信可降低學童齲齒率。

花蓮縣政府教育處表示，學童口腔保健方案由明義國小作為示範學校，感謝花蓮縣的開業牙醫師吳炳中、邱浩能、蔡秀菁、林信琛、陳文惠五位聯合捐贈全新牙科治療椅。

花蓮縣牙醫師公會理事長林鎰麟說，牙醫師公會與教育處合作巡迴牙科健檢，花蓮學童齲齒率在二○一六年為六十七．六％，去年齲齒率已下降到五十一．五四％，至於複檢率僅六十二．六五，與全國學童齲齒率三十七．六％、複檢率八十四．七六％相較，還有努力空間。

他說，五位牙醫師將每週一到週五輪流到明義國小為學童塗氟、追蹤學童的口腔衛生保健。