〈北部〉花蓮校園 有牙科診療椅了！

2018-10-27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕許多家長反映，牙科診所掛號常大排長龍「要等數天、甚至一個月」，花蓮縣牙醫師公會、花蓮縣府教育處合力推動「學童口腔保健提昇方案」，在花蓮市學生數最多的明義國小舉辦試辦計畫，並捐贈牙科治療椅一座給明義國小，也是花蓮的中小學唯一健康中心配有牙科診療椅的學校，讓學童可以直接在校塗氟，降低齲齒率。

牙醫師公會捐給明義國小

牙醫師公會捐牙科診療椅一台，就放在學校的健康中心，捐贈儀式後立刻有小朋友坐上診療椅接受牙醫塗氟，值班的牙醫師陳文惠先替學童塗抹牙菌斑顯示劑，檢查牙齒沒問題後進行塗氟，也參加捐贈儀式的花蓮縣代理縣長蔡碧仲，好奇在旁關心小朋友「會不會害怕呀」、「以後要考法律系嗎」？相當逗趣。

學童可在校塗氟 降低齲齒率

牙醫師陳文惠說，學童塗氟需刷健保卡，三個月需塗氟一次，針對許多牙科掛號不易，陳文惠認為，主因是牙醫師每看一個病人「至少要半小時」，導致每日看診人數有限，因此在學校有牙科診療台替學生塗氟，同時進行基本牙科檢查，如有蛀牙將發給家長回覆單，註明有齲齒的情形，請家長帶去看牙醫，回覆單需繳回學校，下一次塗氟時檢討執行情況，此試辦計畫相信可降低學童齲齒率。

花蓮縣政府教育處表示，學童口腔保健方案由明義國小作為示範學校，感謝花蓮縣的開業牙醫師吳炳中、邱浩能、蔡秀菁、林信琛、陳文惠五位聯合捐贈全新牙科治療椅。

花蓮縣牙醫師公會理事長林鎰麟說，牙醫師公會與教育處合作巡迴牙科健檢，花蓮學童齲齒率在二○一六年為六十七．六％，去年齲齒率已下降到五十一．五四％，至於複檢率僅六十二．六五，與全國學童齲齒率三十七．六％、複檢率八十四．七六％相較，還有努力空間。

他說，五位牙醫師將每週一到週五輪流到明義國小為學童塗氟、追蹤學童的口腔衛生保健。

  • 花蓮縣牙醫師公會五名牙醫師聯合捐贈全新診療椅給花蓮市明義國小，昨天由醫師陳文惠（左）替學童塗氟，代理縣長蔡碧仲（右）也到場關心。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣牙醫師公會五名牙醫師聯合捐贈全新診療椅給花蓮市明義國小，昨天由醫師陳文惠（左）替學童塗氟，代理縣長蔡碧仲（右）也到場關心。（記者花孟璟攝）