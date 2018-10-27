〈北部〉邁向醫學中心 宜縣陽醫增99床過關

2018-10-27

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國立陽明大學附設醫院二期擴建計畫，宜蘭縣政府衛生局通過床位數與樓地板面積審查，將新增九十九床，已送衛福部；擴建的土地問題也獲解決，全案送教育部，待兩部會審查通過，就可送行政院匡列三十億元預算，宜縣爭取首座醫學中心邁進一大步。

急性病床數少 爭取首座醫學中心

陽大醫院前年十月遷至蘭陽新院區，行政院原核定四十九億元建院經費，並朝醫學中心規劃；二○○九年送立法院審議遭國民黨團杯葛，預算砍到剩二十億元，影響建院計畫推動，只完成一期工程，使得醫學中心目標受阻。

退輔會同意無償 二期土地也解決

前行政院長林全為蘭陽院區開幕剪綵時承諾，支持陽醫二期擴建計畫，朝醫學中心邁進，所需經費列入國家公共建設預算，賴清德院長日前到宜蘭訪察，也承諾匡列，全案只待陽醫提出完善的二期計畫就可推動。

但醫院方二度送審計畫，卻因退輔會不願無償撥用擴建土地而卡住；衛生局也遲未核定擴建計畫的床位數，擴建案一延再延。

案送衛福部、教育部 待通過編預算

宜蘭醫療資源匱乏，陽醫能否升級成醫學中心，備受矚目，更是選舉攻防話題；近期院方釐清土地問題，經行政院協商，退輔會同意無償方式，擴建計畫第三度送至教育部審議。衛生局也完成新增病床數審查，可增九十九床急性病床，教育部與衛福部通過後，就可送行政院匡列預算。

宜縣衛生局指出，陽醫現有四百床，原有新增九十九床及兩百床兩種方案討論，經研商，敲定新增九十九床規模。

陽醫指出，宜蘭縣溪北地區急性病床數，每萬人約有二十七．一床可以使用，低於全國平均的三十一．一床，新增九十九床後，可拉高至每萬人三十一．五床，已高於全國平均值，加上考量院方經營壓力，新增九十九床是最適合的擴建方案。