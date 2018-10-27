〈北部〉首場政策發表 林智堅提五大願景

2018-10-27

〔記者王駿杰／竹市報導〕尋求連任的民進黨新竹市長林智堅，昨天舉辦首場政策發表會，提出「核心城市、田園城市、智慧城市、友善城市及美學城市」等五大城市願景。

透過互動投影牆擘畫城市未來

林智堅透過「互動投影牆」、「觸控」動畫， 說明新竹市未來發展藍圖。他說，針對核心城市願景，未來將推動大車站計畫、竹科X計畫、總圖書館、醫療合作平台等。

田園城市願景包含自然生態、河海廊帶、整合綠地系統、步行城市、觀光休憩等。繼續重建自然與城市的關係，讓生態重新回到市民生活中，與自然共好。

彰顯核心、田園、智慧、友善、美學

智慧城市願景則立基於新竹科學園區、國家級研究單位及五所大學等豐沛在地能量，鏈結眾人「智慧」解決城市問題，如資料決策中心、數位市民身分系統、智慧運輸系統、共享運具、環境感測器及智慧學習環境等，滿足不同族群生活需求，創造宜居生活環境。

至於友善城市願景，林智堅表示，將透過以人為本的理念，讓新竹市成為讓人安心的城市，包括建立友善城市設計規章、強化人行空間友善與便利、促進老幼族群協力世代間共融等。

而美學城市願景是從大小工程中引進「設計」理念、建置專責單位推動城市美學、持續活化老屋、古蹟轉型及文資保存與推廣，打造美麗、友善且有溫度的幸福城市。

廣告被指抹黑 謝文進陣營告林

此外，林智堅日前針對無黨籍新竹市長候選人謝文進競選總部刊登的媒體廣告，認為是不實抹黑提出告訴，謝文進陣營昨天反控林智堅與他的競選辦公室主任誣告、妨害名譽。

謝總部表示，廣告內容是根據市議員在議會公開的質詢，以還原事實的方式陳述，沒有任何變造扭曲，並無法律問題。林智堅陣營卻把「真質詢」、「真新聞」說成是「假新聞」、「散播不實訊息」，根本是選舉奧步。

林競辦主任籲抵制負面選舉文化

林智堅競選辦公室主任黃任瑋回應，十七日已委由律師遞狀，完成告發程序，一切交由司法處理。他說，林智堅自始即宣示不抹黑、不攻擊、不造謠，要比政績、政策，呼籲選民共同抵制負面選舉文化。