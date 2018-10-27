〈北部〉耗資4.7億 桃園公24公園下月啟用

2018-10-27

〔記者謝武雄／桃園報導〕位於桃園市區的公廿四公園，長期做為清潔隊使用影響地方發展，升格後市府進行公園興建工程並闢建地下停車場、四里聯合市民活動中心、庇護工場等多功能用途，工程耗資四億七千萬元，前年十月動工，預計十一月廿日完工啟用，市長鄭文燦昨天視察後表示，這座公園可提供居民良好休憩空間，也可解決南門市場周邊停車問題。

多功能用途 南門市場停車有解

鄭文燦說，「公廿四公園」位於桃園區中山路、三民路口，基地面積五五六一坪，原為桃園高中女生部，過去做為清潔隊使用，縣府時代曾經多次要興建公園，因清潔隊無法遷移而沒有下文，他上任後規劃清潔隊遷移並興建公園、地下三層停車場以及市民活動中心、庇護工場等，其中停車場總樓地板面積五六五三坪，地下三層停車空間，可提供小客車停車位三四五格、機車停車位六一五格，且採下沉式廣場及天井設計，讓採光更為充足。

地面的地景公園設置中央草坪區、體驗休憩區和兒童遊戲場等，公園東南隅建置地上兩層「南門、南華、西門、西湖」等里聯合市民活動中心，樓地板面積約三六三坪，內部包含社區教室、多功能集會空間、里辦公室等，提供附近居民多元功能的室內聚會場所，另桃園高中時代留下的校長宿舍，將修復後做為勞動局庇護工場，未來可提供咖啡點心等，成為公園中的特色建築。

鄭文燦表示，基地設計時儘量保留原生樹木，其中原地保留大樹六十三株，移植大樹四十三株則暫時假植於基地內空地，待覆土完成再移植回公園規劃位置，讓公園啟用時就能有大樹成蔭。