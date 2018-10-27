〈北部〉新埔重車闖水防路 二河局不排除封路

2018-10-27

〔記者黃美珠／新埔報導〕新竹縣新埔鎮褒忠路三五三巷原是鳳山溪水防道路，路幅不寬，卻常見砂石車和預拌混凝土車呼嘯而過，當地社區居民希望主管的二河局能禁止大車進入。

二河局表示，水防道路不是一般道路，除非公所接管，提升道路品質自行設限，否則為了交通安全不排除封路；居民揚言只要封路，就「蛋洗」相關單位。

盼新埔公所接管 升級成一般道路

二河局表示，水防道路是因應防汛，供救災或緊急搶修時用，會被當一般道路使用，是因當年交由地方代管。其路面品質並非一般道路，為了交通安全，希望新埔鎮公所能比照竹北市公所接管竹北境內路段的作法。

也就是把義民橋上游三百九十公尺處到褒忠橋頭共一點七公里長的路段接管，升級成一般道路後維護管理，問題就能迎刃而解；至於接管後道路的維管養護費，會視實際需求補助一半。

鎮長：先把道路品質升級再移交

新埔鎮長林保祿說，二河局的水防道路在新埔，包含鳳山溪、霄裡溪水域全部總長約卅公里，都如一般的道路在使用中，且因沒有設置必要的交通設施，造成跟一般道路交叉口處形成很多「虎口」，屢見車禍傷亡。

林保祿說，三五三巷要公所接管可以，但考慮鎮庫財源有限，請二河局先把道路品質升級再移交。或先移交後，由公所提升道路品質，但相關費用要由中央全額補助。

當地社區主委黃增榮說，褒忠路三五三巷是很多竹北台元科技園區或新竹工業區上班族通勤所走的捷徑，如果封路，不僅社區居民出入受影響，其他用路人的通行權益也受損。