〈北部〉竹縣高鐵二期連絡道 1民宅拒拆卡關

2018-10-27

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣高鐵橋下連絡道延伸入竹科的二期工程，原訂十二月底全線通車，但因「最後一哩路」卡在一戶林姓地主不滿拆遷補償價格，至今尚未拆遷，縣府持續「溝通」爭取突破，期待明年三月底能把全線打通，十二月只能先開放公道五到員山路供通行。

位於工程終點 地主申請展延仍無動作

縣府工務處表示，二期連絡道計畫路線沿高鐵橋從公道五延伸到竹東鎮中興路口，林姓地主的兩層樓磚造民宅，約五十坪土地，位在計畫路線和中興路的交叉口處，即工程終點處。

工務處表示，工區全長一點一公里，沿線有廿多棟建物須配合拆遷，縣府從二○一六年底開始通知地主配合。

其他拆遷戶都已完成拆遷，但林姓地主隔年二月申請展延後，到現在都沒有動作，以致連絡道二期的道路邊溝，施作到中興路口前始終無法完工，兩層樓磚造民宅矗立邊溝終點前方。

縣府：補償費已提存銀行 持續溝通

縣府表示，去年動工後，持續跟林姓地主溝通協調，拆遷補償費也已提存銀行，但對方都不為所動。

林姓地主婉謝媒體採訪，但授權縣府工務處轉述其主張，認為距離其被徵收房產不遠處的富貴街一帶，近年因自辦市地重劃，縣府曾以底價每坪卅萬元的價格公開標售配回地，縣府卻提供他每坪廿一點五萬元徵收補償費，價格不合理。據了解，同地段有二到三戶地主，徵收價格都一致。

地主要求比照鄰近住宅區價格

林姓地主透過工務處說，他的房舍距離新竹市光復路不過幾百公尺遠，他並未要求比照新竹市光復路段的市價辦徵收補償，爭取的是比照前述富貴段的價格。

縣府表示，縣府當初公開標售前述土地的底價雖是每坪卅萬元，但實際成交價卻只有廿幾萬元。林姓地主所在的地段平均徵收價格每坪大約九萬元，縣府考慮其房舍緊鄰中興路已有所調漲。

況且富貴段是都市計畫區內的住宅區，林姓地主的是農業區，地價無法直接類比。未來將會持續協調，希望對方能本於造福鄉里，共同協助高鐵橋下連絡道延伸入竹科的二期工程儘速完成。