〈北部〉桃園4座公園寵物友善專區 同步啟用

2018-10-27

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府規劃各區至少選擇一處公園設置寵物友善專區，其中，桃園區經國公園、平鎮區雙連公園、龜山區大湖公園、楊梅區埔心公園已經建置完成，昨天同步啟用，並在經國公園舉行啟用儀式。市長鄭文燦表示，龜山區婦幼公園、大溪區覆土區公園及龍潭區武漢公園預計明年三月完工，提供「毛小孩」更多的運動空間。

鄭文燦說，市府設置寵物友善專區，除了跳躍、攀爬等設施，也有安全圍籬、給水、簡易清潔等設備，讓飼主方便使用，部分地點還分別設置大型犬及小型犬區，讓人與寵物互動更親密，目前規劃各區至少一處，未來則朝向每個生活圈都有的目標邁進；昨天啟用時有不少飼主帶著寵物體驗。

鄭文燦也提到，市府推廣以領養代替販賣、以結紮取代撲殺，已成立一五一家寵物登記站，飼主僅需負擔三百元晶片及植入費用，今年截至九月共登記一萬二三五○隻犬貓，累計登記十七萬六五六○隻，較去年同期平均提升四十八．四五％；另推動寵物絕育補助，公畜每隻補助五百元、母畜一千元，並結合寵物店設置「幸福轉運站」，提供駐點式的犬隻認養訊息。

鄭文燦說，全市有廿一間認證的寵物友善餐廳，讓飼主可以攜帶寵物到餐廳用餐，市府會持續透過源頭管理，減少流浪貓狗，並推廣飼主的責任教育、生命教育，讓動保成為大家共同的理念。