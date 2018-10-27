〈北部〉秋冬空品拉警報 桃園市府局處演練應變

2018-10-27

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕行政院環保署預報今天上午起受東北季風挾帶境外污染物影響，恐導致空氣品質不佳，對此，市府環保局昨天首度舉辦「桃園市空氣品質嚴重惡化應變兵棋推演」，模擬空品惡化時如何協調各局處進行應變；環保局長沈志修表示，若是空氣品質指標（AQI）超過一五○，將成立局層級防制指揮中心，並要求排放量較大的固定污染源及工地，降載或是提高空污防制設備的量能。

AQI超過150 成立局層級防制中心

每逢秋冬時節，北部受東北季風及地形條件影響，易發生污染物蓄積、不易擴散，導致空氣品質不良，沈志修指出，以往桃園市空品惡化，曾在觀音測站測得AQI超過一五○，大園、桃園及中壢測站AQI大於一百，AQI超過一五○將立即成立局層級防制指揮中心，若是達嚴重惡化三級AQI大於二百，則提升至府層級防制指揮中心。

固定污染源降載 增工地周邊灑水

沈志修表示，如果監測到桃園市空品惡化，將依桃園市區域防制措施啟動空品惡化應變，環保局會通報轄內如台電、中油等大型工廠，加強防制設備操作及檢視是否異常，並通報測站周邊三公里工地及全市前五十大工地，要求工地增加周邊道路灑水頻率、出入口加強車輛輪胎沖洗等防塵措施。

環保局也將同步發送空品惡化訊息於環保局網站、FB及府前廣場電子看板，並於市府Line、有線電視跑馬燈發布通知民眾儘量避免戶外活動。

空氣品質指標分為六個等級，○到五十為綠色、五十一到一百為黃色、一○一到一五○為橘色、一五一到兩百為紅色、二○一到三百為紫色、三○一到五百為褐紅色，沈志修表示，空品達到橘色、紅色警示等級，對敏感族群、一般人就會造成影響，尤其對心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人影響更甚，建議減少體力消耗活動及戶外活動，外出務必配戴口罩，確實做好防護準備。