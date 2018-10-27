〈中部〉《台中市議員選舉第六選區》選情分析 8搶5 綠力拚第3席

2018-10-27

記者許國楨／特稿

台中市西屯區（第六選區，應選五席，八人參選）本屆市議員選舉民進黨三名參選者得票共五萬二千票，大於拿下三席的國民黨四萬六千票，此次選將多達八人瓜分，地方評估第五席的當選票數大約在一萬一千票到一萬二千票之譜，但也由於轉戰立委的張廖萬堅有二萬五千票實力，導致各政黨參選人挖牆腳的力道勢必更加激烈。

本屆席次三藍二綠，國民黨三名現任議員深耕多年，其中問政犀利認真的黃馨慧、有大砲議員之稱的楊正中，與張廖乃綸皆是國民黨強棒，但仍上緊發條全力拚連任。

民進黨部分，女戰將陳淑華曾三次擔任市議會黨團總召，主打婦幼牌，包括生育、人口、補助、校園安全等，以其服務績效及基層經營鞏固鐵票。

張廖萬堅轉戰立委後，由其服務處主任、投身政治已十多年的林祈烽接棒，主打「經驗傳承，專業接棒」口號，誓言成為市民的新力量，能否順利守住張廖萬堅的選票流向是當選的關鍵。

至於市長林佳龍力挺的民進黨新人黃淑芬，曾擔任縣市合併前的市議員，知名度高有大將之風，喊出「力拚民進黨第三席」，但需形勢助力，才可望達到民進黨三席全上目標。

時代力量簡嘉佑初試啼聲投入選戰，因時力對年輕人有一定吸引力，可能會拉扯到民進黨部分票源；另打出一步一腳印口號參選的歐巴桑聯盟童葦翎，透過深入街頭、網路平台宣傳理念打團體戰，盼能發揮小民力量。