〈中部〉台中老舊校舍整建完工 2校添新活力

2018-10-27

〔記者張軒哲／台中報導〕后里國小活動中心與翁子國小老舊校舍整建工程昨落成，新校舍帶來新氣象；外埔國中校舍年久失修，耐震能力不足，市府投入一億四千多萬元拆除重建，昨舉行動土典禮，預計後年七月完工。市長林佳龍指出，市府持續推動「八年五十億元老舊校舍改建」，希望透過教室校舍的改善，提供學生良好的學習成長環境。

后里、翁子國小 歡慶啟用

教育局指出，后里國小新建活動中心為地上一層建築物，主體建築融合傳統與現代元素，是一座多功能建築，規劃通廊與校舍銜接，形成友善無障礙的學習環境。

翁子國小由市府補助經費九千多萬元興建樂學樓，有挑高圖書館，未來還有社區共讀站，落實市府開放校園的政策。為配合翁子國小歷史建物與校園綠樹，樂學樓以巢居共存的概念規劃，也為近百年校史的翁子國小注入新活力。

外埔國中 1.4億元拆除重建

外埔國中校舍因耐震係數不足，氯離子含量偏高，年代久遠結構受損，有使用安全上疑慮，拆除後預計興建地上三層卅八間教室及圖書館。

林佳龍指出，三所學校老舊校舍重建的動土及落成，總預算加起來高達三億元，這也是市府編列八年五十億元進行老舊校舍重建的一部分，市府已著手啟動新的計畫，再擴大整建全市老舊校舍。