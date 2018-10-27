〈中部〉新修彰化縣志 首批17本問市

2018-10-27

〔記者林良哲／彰化報導〕經過一百八十二年的時光，《新修彰化縣志》在各方期盼下昨天正式亮相，副縣長林明裕將第一批出版的十七本縣志，贈送給國史館台灣文獻館典藏，並由館長張鴻銘代表接受。

距今182年未曾再編修

彰化古稱「半線」，清代初期為「諸羅縣」轄區，後因漢人移民前來開墾，一七二三年（雍正元年）清廷以虎尾溪以北、大甲溪以南設立新縣，取「彰顯聖化」、「彰顯皇化」之意，將縣名命名為彰化。

預計出36本 未來4年內完成

彰化設縣以來已近三百年之久，但在縣志的編修上，只有在一八三六年（清道光十六年）時，由曾擔任彰化知縣的周璽主持所編纂的《彰化縣志》，此後並無更新，成為研究彰化縣史之一大遺憾。為此，在七年前由縣府編列預算一千多萬元出版《新修彰化縣志》，並聘請前中興大學歷史系教授黃秀政為「總纂」，邀請四十七位學者參與撰寫，分為沿革、地理、政事、經濟、社會、教育、文化、藝術、人物等志，預計出書三十六本，總字數約一千萬字。

昨天為第一階段發表，計有地理、社會、教育、文化及人物志，出版十七本，總共三百四十萬字，並將一套贈送給國史館台灣文獻館典藏。彰化縣副縣長林明裕表示，所謂「國有史、地有志、家有譜」，新修縣志是留給後代子孫最好的財產，而彰化縣建縣三百年就快到了，希望未來四年把《新修彰化縣志》全部完成，呈現給國人面前，讓後代子孫得以追懷。

彰化縣文化局表示，由於一百八十二年來都未新修縣志，使得彰化縣從清代末期、日治時期到民國時代的歷史未有系統性整理，例如彰化八卦山大佛的興建、日治時期的文化人士賴和之行誼、戰後初期的民主發展等，多無官方正確資料可供查詢，而新修縣志則完整呈現彰化自開闢以來的發展與變遷，日後並將縣志致贈國內各大圖書館，以供民眾以及青年學子閱覽。