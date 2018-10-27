〈中部〉草屯御富路鋪平 甩「最爛路」惡名

2018-10-27

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮御富路坑洞補丁多，路況極差，被鎮民封為「草屯最爛的路」，鎮公所爭取前瞻基礎建設計畫進行路面改善工程，目前工程接近完成，標線也都畫好，終於讓民眾有條安全平坦的道路可走。

前瞻補助讓御富路改善了

草屯鎮御富路全長一．三公里，是草屯鎮民眾經由烏溪橋到台中或國六舊正交流道的捷徑，惟近十年來該道路都未改善、重新封層，僅管線單位挖路後的局部補丁，有的路段路面柏油龜裂下陷，有的坑坑洞洞，有不少機車騎士在此「雷殘」，鎮民怨聲四起，甚至稱這條路是「草屯最爛的路」。

草屯鎮公所今年爭取到中央前瞻計畫補助，總經費二千萬元，進行御富路的排水溝、路面改善，以及高架纜線減量並地下化工程，八月底開始動工，目前改善工程已接近完成，行經該路的機車騎士很有感。

草屯鎮公所工務課長胡裕昇表示，以前中央不補助地方既有市區道路改善經費，前瞻計畫通過後才將該部分納入，御富路改善工程經費二千萬元，其中有一六八○萬元由中央補助，減輕公所負擔。

由於該工程動工前，公所即通知所有管線單位先行施作管線工程，因此路面改善工程完成後，管線單位兩年內不准再挖路施工，但若是地下水管破裂漏水即不在此限。

虎山路污水道完工後封層

御富路從坑坑洞洞變平坦之後，草屯鎮民也要求同樣路況不好的虎山路，能比照御富路進行路面改善工程，草屯鎮公所表示，由於南投縣府還要在虎山路進行污水下水道工程，縣府承諾在全部工程完成後會負責完成路面改善和封層。