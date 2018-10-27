〈中部〉不尊重議會？ 嘉市2處長被請出議事廳

2018-10-27

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市議會臨時會昨天議程「市政討論」，仍聚焦民進黨籍市長涂醒哲請假一事，同黨議員蔡文旭認為，地方制度法未規定一年一定要開六次臨時會，除非預算決算、追加或討論議案，這次臨會，府、會都沒提案，「不要表面市政討論，實則羞辱人。」

國民黨議員鄭光宏說，地方制度法規定臨時會可由市長、議長請求或議員三分之一以上請求召開，涂認為這次臨會不重要而請假，未來市府請求召開臨會，若被議會程序委員會打槍，市府做何感想」？無黨籍議員黃秋澤表示，涂醒哲無緣無故請假，還去嘉邑城隍廟拜拜，「全國最大的笑話」。

中正大學政治系教授廖坤榮表示，民主政治中，行政與立法機關一樣重要，部分縣市長因不願妥協，強勢以對，其實不利府會關係，尤其選舉不差臨時會五天會期，涂醒哲此時請假，日後要處理府會關係，考驗其政治智慧。

昨天會中，無黨籍議員張榮藏發言一分鐘半內，接連請求大會主席、議長蕭淑麗叫市府工務處長李建賢、民政處長吳芯榆離開議事廳，全無給兩人說明機會。

張榮藏會後說，工務處採購LED路燈案，月前被議會送檢調單位調查，李建賢不在乎議會監督，吳芯榆從事務官轉為十二職等政務官，回答議員的態度大不同，很衝、還打臉議員發言，請兩人離場是要他們尊重議會，並非教訓。

綠營議員將2人請回 指應面對面溝通

無黨籍議員黃秋澤接著發言，蕭淑麗詢問是否請兩位處長回到議事廳，黃說「不用了」、「進來這兩人也沒什麼用途」；直到民進黨議員王美惠發言時間，才請李、吳回到議事廳，王會後表示，與官員應該面對面溝通，才能解決問題，處長也可針對議員質詢內容回答。