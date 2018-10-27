〈中部〉台中花博開幕交管 16:30後請搭接駁車

2018-10-27

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博開幕晚會十一月三日將在水湳智慧城的中央公園舉行，會場周邊實施二階段交通管制，以下午四時卅分為分界點，由於第二階段的管制範圍擴大，市府建議開車民眾在四時卅分前抵達，四時卅分以後請搭免費接駁車，接駁站在秋紅谷及洲際棒球場。

晚會17點開始 開車最好提早到

交通局長王義川表示，開幕晚會下午五時至晚上九時，預計超過二萬人到場，會場周邊實施車輛管制，第一階段從中午十二時至下午四時卅分，管制範圍為凱旋路（含）以東、敦化路（不含）以南、中科路（不含）以西及大鵬路（不含）以北區域。第二階段自下午四時卅分到晚上十時，南北路段管制擴大至黎明路及河南路。

王義川建議，開車民眾在下午四時卅分前抵達，車輛可優先停放中央公園停車場，步行約八分鐘即可抵達會場，會場周邊停車場總計可提供五二○八個汽車格、五三五六個機車格。

下午四時卅分第二階段管制後，請民眾搭乘免費接駁車，秋紅谷（臨市政北七路）及洲際棒球場（臨四平路）均有接駁車至會場，自下午四時至晚上八時，每十分鐘一班車，坐滿即開；從會場返回接駁站的末班車為晚上十時，全部接駁完畢才收班。

另外，市府也成立花博特約計程車隊，並於花博后里園區的后里東接駁站、馬場接駁站、馬場大門前、外埔園區接駁站、豐原葫蘆墩公園、秋紅谷接駁站、向上接駁站、太原停車場接駁站，設置八處排班區，共有一千六百位駕駛提供服務，市府要求駕駛在服務期間必須穿著識別背心、掛識別證，車身也會張貼花博標示貼紙，只能照錶收費，不能議價。