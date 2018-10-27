〈中部〉百合．蝶舞．花仙子 台中花博公共藝術揭幕

2018-10-27

〔記者張軒哲／台中報導〕台中花博將於十一月三日開幕，市府文化局於后里、外埔和豐原等三園區設置四組公共藝術，分別是「花漾舞春風．蝶影躍森悠」、「花仙子」、「豐原樂菓組曲」、「花蝶共舞．爭艷臺中」，藉由台灣特種花朵意象，及夜間燈光的色彩幻化，呈現繽紛視覺效果與觀賞體驗。

4組作品 夜間燈光色彩幻化

花博園區內的四組公共藝術，目前皆已設置完成，文化局昨日在豐原葫蘆墩公園廣場舉行揭幕典禮，包括秘書長黃景茂、文化局長王志誠等人均到場剪綵揭幕，公共藝術創作者郭國相、林舜龍、陳麗杏等人也到場分享創作過程與經驗。

外埔園區作品為「花漾舞春風．蝶影躍森悠」，巨型台灣百合高度達五．八公尺，花瓣內側為鏤空磨砂處理，外側則以拋光鏡面反映下方美麗花海景致，還有蝴蝶點綴，夜間隨著燈光幻化各種色彩。緊鄰后里花舞館旁的「花仙子」，採用五片白色玻璃馬賽克花瓣，展現花朵綻放，花瓣內預藏燈具，於夜間營造隱含光亮的視覺效果。

台灣特色 豐原糕餅意象融入

豐原葫蘆墩公園的兩組公共藝術作品，其中「豐原樂菓組曲」一組九件，位於囍香逢館周邊，運用討喜造型及繽紛色彩，抽象呈現果實種子及豐原糕餅意象；另一件「花蝶共舞．爭艷臺中」，作品風格挺拔獨具、簡潔大器，矗立於入口廣場，融合花朵與蝴蝶意象，並以代表百合、海芋的白色花系為色調，搭配流水意象的灰色鋪面，隨著日晷垂影緩緩移動，展現動態風情。