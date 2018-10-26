〈南部〉稀有寶可夢來台南 連續五天抓好抓滿

2018-10-26

〔記者萬于甄／台南報導〕寶可夢迷注意了！台南市政府與Pokémon GO合作舉辦「Pokémon GO Safari Zone in Tainan」，自下週四起（十一月一日到五日）連續五天上午十點半至下午四點半，開放稀有寶可夢讓玩家在台南「抓好抓滿」，代理市長李孟諺表示，預估下週將湧入廿萬名玩家，在台南地區瘋抓寶。

有台南的未知圖騰、紐西蘭古空棘魚

南市觀旅局長王時思說，活動除可讓玩家收服代表台南的未知圖騰、紐西蘭限定古空棘魚外，台南卅處景點也會出現寶可夢集結驚喜，此外，超高人氣的皮卡丘及伊布人偶，活動期間每天會在奇美博物館前廣場舉辦三場見面會，更有八處地點每天會贈送限量皮卡丘紙帽。

出示手機APP享奇美博物館門票優惠

奇美博物館表示，響應寶可夢活動，玩家在活動期間只要出示手機上的「Pokémon GO」APP，即可享奇美博物館一百五十元門票優惠，此外，十一月起博物館大廳設有「奇美尋寶GO！限定快閃展」，六種寶可夢剪影歡迎大家在展廳尋找。

觀旅局提醒，活動期間市區交通恐較壅塞，除希望市民多多體諒，建議玩家可多搭乘大眾運輸前往活動會場，坐火車至台鐵保安站下車，步行至會場約十分鐘，不僅省去找車位的麻煩，還能順便孵蛋抓寶。