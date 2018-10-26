〈南部〉美濃白玉蘿蔔認股 改採兩階段

2018-10-26

〔記者黃佳琳／高雄報導〕美濃白玉蘿蔔季今年邁入第十三年，過去美濃區農會以認股方式，讓民眾也能輕鬆享受當農夫的採收樂趣，但往往名額才開放，當天就被秒殺，農會決定今年改變規則，改採兩階段方式開放認股，第一階段將於今天上午十點開跑，民眾務必把握時機。

美濃區農會總幹事鍾清輝表示，美濃冬季特產「白玉蘿蔔」已是市場寵兒，鮮甜脆口的蘿蔔適合各種料理，加上白玉蘿蔔個頭小，適合現代小家庭煮食，因此每年白玉蘿蔔產季一到，就會湧入大批遊客採購或親採蘿蔔。

今年「蘿蔔股東會」招募四位美濃在地達人，共規劃出八個田區種植白玉蘿蔔和毛豆，每個田區面積約兩分地，每分地蘿蔔可分割成五十個認股單位、每分地毛豆可分割成四十個認股單位。個人股東可認股數量不限，但以一股為單位累計，蘿蔔約可採收四十台斤，毛豆約可採收廿台斤，股份依網路訂購先後順序為序，認購完為止。

如果不想被股東會的時間綁住，或是認為一股的量太多甚至太少的話，想要規劃輕鬆不被時間綁住的消費者們，可以選擇「蘿蔔自由行」，在十一月中旬至十二月中旬，搜尋瀰濃山下網站（www.minung.com.tw），找到想要的農場並自行與農民聯繫預約；農會提醒，如果已與農民事先預訂好體驗時間及採收數量，一定要準時赴約，以免浪費農民心血以及新鮮農作物。