〈南部〉影片連續抄襲 陳芳明批韓國瑜無恥

2018-10-26

〔記者林曉雲、王榮祥／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜網軍，最近上架的競選宣傳影片被爆出又抄襲，韓國瑜表示他根本不知道是誰做的，呼籲剪接影片的人要了解政府合法規定，甚至在被踢爆又抄襲和泰汽車（應為成大學生短片）的微電影後，還回說「沒有必要搞到面目猙獰」。讓政大教授陳芳明超怒，昨天在臉書痛批韓國瑜「是我看過最無恥的候選人」。

韓國瑜︰請陳老師先了解來龍去脈

韓國瑜表示，他很尊重陳芳明老師，只是不知為何用這麼重的字眼？但也顯示老師嫉惡如仇、很有良知；他想請陳老師先了解來龍去脈、事實真相，尤其他已再三公開呼籲過熱心網友們，很感謝大家幫忙，但一定要注意著作權。

韓國瑜進一步質疑，整個事件如果他（韓國瑜）是被陷害的，不知陳老師又要怎麼說？誰會刻意找一個股票上市公司的影片為目標（抄襲），然後準備弓箭手伏擊，如果真是這樣？是很廉價的抹黑。

韓國瑜網軍在短短一個月內，已經被爆出多次盜用他人影片，「幫我回家」宣傳片被質疑大量抄襲成功大學學生會在二○一四年自製片段，連台詞都原文照念，改製成催票的競選影片。

另外，也被民進黨高雄市議員邱俊憲踢爆，將泰國廣告變造為北漂青年影片，有法律與高度道德問題，這次再爆盜用和泰汽車微電影《叛，初心》，但韓國瑜均回應不知情。

政大教授陳芳明昨在臉書痛批，韓國瑜競選影片爆出兩次抄襲，韓竟然回說「沒有必要搞到面目猙獰。」陳芳明重批，「這是我看過最無恥的候選人，已經到二十一世紀的今天，他還不知道智慧財產權的意義與重要性。」

陳芳明︰他不只抄襲 還抄襲兩次

陳芳明強調他是高雄人，對於高雄市選舉本來不說話的，沒有想到韓國瑜是如此無恥。抄襲之後，還指控別人面目猙獰。他不只抄襲，而且還抄襲兩次。

他說，這是他看過面目最猙獰的候選人，他做為一個候選人的資格都沒有，還有臉當高雄市長嗎？