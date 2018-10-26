〈南部〉亞洲首演拉夫拉前衛劇團 今高雄衛武營《創世紀》

2018-10-26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕劇場巨擘拉夫拉前衛劇團創新演繹《創世紀》亞洲首演今於衛武營國家藝術文化中心登場，由台灣新世代傑出指揮家林勤超返台指揮，結合藝術投影、九米高起重機、三十六顆大氣球及水族箱等巨型機械裝置，賦予經典神劇《創世紀》嶄新面貌，而第二場訂於二十八日週日演出。

公認最具創作能量劇場之一

拉夫拉前衛劇團創團近四十年，因前衛多元的劇場創作理念，被全球表演藝術界公認為最具創作能量的劇場創作群之一，全球巡迴演出超過三千場，製作《創世紀》不同傳統神劇僅由樂團、合唱團及演唱家以音樂表演呈現。

劇中加入前衛多元劇場創作

這次亞洲首演靈魂人物由國際知名旅德指揮家林勤超返台指揮，與高市交響樂團、室內合唱團共同演出，劇中加入許多前衛多元的劇場創作，將數位媒體、電子音樂、視覺藝術納入劇場，更使用超高起重機、大型氣球、巨型水族箱等機械裝置，以大膽驚人的表現手法與視覺美學，帶給民眾感官驚豔。

西班牙拉夫拉前衛劇團執行導演Zamira Pasceri表示，海頓《創世紀》是一齣經典神劇，希望能保留原作精髓，也扣合當代議題，劇中加入對全球難民關懷的演繹，及世界經過原子彈轟炸後，神為人們帶來光與希望等，帶給民眾不同的感受和省思。

衛武營藝術總監簡文彬指出，《創世紀》傳統表演方式已經很戲劇性，拉夫拉前衛劇團不僅在硬體採用有別以往的多元劇場呈現方式，創作內涵重視全球難民議題納入人道關懷，這樣的詮釋非常貼近衛武營的使命，衛武營作為眾人的藝術中心，讓藝術與生活、社會、世界貼近。