〈南部〉《達達港水岸完工啟用》屏東竹田糶糴村敬字亭 村民：白底藍字不吉

2018-10-26

〔記者邱芷柔／屏東報導〕竹田鄉糶糴（音同「跳迪」）村達達港水岸環境場域工程案昨天完工啟用，卻有村民認為重新上色的敬字亭變成白底藍字，感覺相當「不吉利」，且與歷史不符；縣府客家事務處則強調，事前經過文史考察，且以修復取代仿造，並無不當，會再邀請地方耆老與文資委員討論。

縣府：會邀耆老與文資委員討論

糶糴村前村長謝金順指出，對客家人來說，紅色是喜慶的顏色，且過去印象中的敬字亭就是紅磚色，但修復過後卻變成「白底藍字」，這是辦喪事的顏色，達達港周邊包括敬字亭、糧碑伯公及水閘門都是地方重要的文化資產，但縣府在修復過程閉門造車，抹滅了客庄的記憶。

也有村民表示，達達港的敬字亭、糧碑伯公祭祀活動從不間斷，大家都很開心水岸工程完工後有更好、更漂亮的環境，但到港邊散步，卻會聞到陣陣豬屎味，還能看見垃圾漂在水面上，感覺這工程治標不治本。

縣府客務處長陳麗萍說，敬字亭看起來的白色部分是「白灰」，經風化後會變成灰色，敬字亭是以「修復」取代「仿造」，其原料、比例都經過科學根據，比照初建時的材料修復，縣府事前曾對人文、水文做調查，並經過相關文資審議程序才得以修復，由於每個人的生命紋理、生命記憶不同，因此可能有不同意見。

竹田鄉長傅民雄認為敬字亭的顏色是否進行調整須尊重專業，但更重要的是把敬字亭代表的「敬天惜字」精神傳承下去。