〈南部〉畜牧糞尿再利用 萬丹酪農除污名

2018-10-26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕萬丹鄉田厝中排去年遭爆「屎流成河」，重創酪農形象，縣府環保局加速推動「畜牧糞尿肥分再利用」政策，如今全縣已有近百家畜牧場加入，以萬丹鄉最多，當地酪農還組成河川巡守隊，誓言洗刷污名。

田厝中排去年遭爆屎流成河

屏東縣環保局指出，前年起即與農改場、農試所合作，輔導農民加入「畜牧糞尿沼液沼渣資源肥分再利用」行列，去年環保局進一步出動沼液載運車，協助運送沼液給農民澆灌農田，因此響應的畜牧業者及農民越來越多。

屏縣環局推動 萬丹18場響應

環保局統計，已有近二十個鄉鎮、九十六家畜牧場加入，另有超過一百五十位農戶使用肥分施灌，每年可減少近五十萬噸畜牧廢水排入河川，核准施灌農地達一百五十公頃以上，其中萬丹鄉十八個畜牧場響應，全縣最多，施灌量近四萬噸、施灌農地約十六公頃。

酪農郭建偉表示，他養牛二十多年，現養九十多頭牛，並自種牧草，加入縣府肥分入田措施後，用沼液澆灌可減少地下水用量一半以上，場內糞渣發酵時間也縮短至兩週內，最後再用所種牧草餵養牛隻，好處多多，盼更多畜牧場加入。

還組河川巡守隊 自主清理

另萬丹鄉畜牧業自主發起河川巡守隊，已逾三十人加入，隊長饒建良指出，和縣府相關局處及畜牧業者、社區組成Line群組，每天拍攝水質狀況上傳，水質不佳時，他們就會自主清理，「一定要洗刷不好名聲！」，希望民眾共同守護河川。